Rockingham, NC.- Una desaparición que mantuvo en vilo a investigadores durante más de dos décadas dio un giro reciente gracias al uso de nuevas herramientas tecnológicas. El sheriff del condado Rockingham, Sam Page, confirmó que las autoridades localizaron a Michele Hundley Smith, quien salió de su casa en 2001 y nunca regresó.

En ese entonces, el esposo de Smith informó a los investigadores que ella se dirigió a una tienda K-Mart en Virginia para realizar compras navideñas. Smith tenía 38 años cuando se produjo la desaparición. A pesar de extensas búsquedas y múltiples gestiones, los equipos no lograron determinar su paradero durante casi 25 años.

Page atribuyó el avance a un servicio tecnológico que activó una alerta reciente. Según explicó, Smith solicitó un servicio que registró información en bases de datos nacionales y permitió a las autoridades identificar su ubicación. El sheriff destacó la cooperación entre agencias locales, estatales y federales, así como el intercambio de datos con plataformas de información que trabajan con registros nacionales.

Durante estos años, la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte, la Administración de Control de Drogas y el Federal Bureau of Investigation participaron en las pesquisas. Sin embargo, el caso permaneció sin resolución hasta la aparición de esta nueva pista.

Page subrayó que el expediente nunca se archivó. Las autoridades continuaron difundiendo información, promoviendo alertas a través de Crimestoppers y solicitando colaboración ciudadana. “El caso no se cierra hasta que se localice a la persona”, señaló el sheriff al remarcar la persistencia del equipo investigador.

Según explicó, Smith pidió en su momento que las autoridades no mantuvieran contacto con su familia, y los funcionarios respetaron esa solicitud. Page reconoció la carga emocional que la situación generó para sus seres queridos, en especial para los hijos que crecieron durante años sin respuestas claras.

En cuanto a posibles cargos adicionales, el sheriff indicó que los investigadores no encontraron pruebas sustanciales que justifiquen acusaciones más allá de los cargos por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI) que datan de noviembre de 2001.

Las autoridades detuvieron a Smith el miércoles a solicitud del condado de Rockingham. La mujer comparecerá ante el tribunal en marzo. Page aprovechó el anuncio para insistir en la importancia de actuar con rapidez ante cualquier desaparición. “El tiempo resulta determinante”, afirmó, al señalar que las nuevas tecnologías ofrecen herramientas más eficaces para resolver casos antiguos y recientes.

