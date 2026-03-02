Kits de arte gratuitos en el Mint Museum Randolph

Charlotte, NC.- El Mint Museum Randolph ubicado en Randolph Road 2730, Charlotte, Carolina del Norte, ofrece regularmente kits de arte gratuitos relacionados con alguna de las exhibiciones u obras de arte del museo. Por lo general, los kits de arte están disponibles una vez al mes, durante cuatro días.
Los kits de arte son para todas las edades.
Lee también: Opción fin de semana: Mint Museum Randolph
Durante los días que se ofrecen los kits de arte, podrás recogerlos en cualquiera de los horarios del museo, hasta agotar existencias.
- Miércoles: 11: 00 a.m. a 9:00 p.m.
- Jueves a sábado: de 11: 00 a.m. a 6:00 p.m.
Además, los miércoles, la entrada al museo es gratuita de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., y hay una actividad artística gratuita de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Los kits de arte cuentan con el apoyo de Mint Museum Auxiliary.
Kits de arte gratuitos
Escultura de cuentas
del 4 al 7 de marzo de 2026
Visite el Mint Museum Randolph para obtener un proyecto gratuito para todas las edades que puedes crear en casa. Este mes, usa cuentas de colores y tallos de chenilla para crear una obra de arte inspirada en las esculturas de tembleque de Katrina Sánchez en Intervenciones: Tejiendo alegría, tejiendo resistencia.
Word Art
del 1 al 4 de abril de 2026
Visite el Mint Museum Randolph para obtener un proyecto gratuito para todas las edades que puede crear en casa. Este mes, cree su propio arte de palabras estilizado con lápiz y marcadores, inspirado en «Me estoy tomando un tiempo para soñar», del artista contemporáneo Jeffrey Gibson.
Lee también: Entrada gratuita al Museo Mint Randolph los miércoles por la noche
Kuba Collage
del 6 al 9 de mayo de 2026
Visite el Mint Museum Randolph para obtener un proyecto gratuito para todas las edades que puedes crear en casa. Este mes, recorte, pegue y arme un collage de texturas inspirado en la tela de rafia tejida y cosida que aparece en «Diseñando Dinamismo: Textiles Kuba de la República Democrática del Congo, Colección Wesley Mancini».