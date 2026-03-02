Charlotte, NC.- Hoy en día, millones de estadounidenses se desempeñan como cuidadores, apoyando tanto a niños pequeños como a seres queridos mayores, a menudo al mismo tiempo. Sin embargo, muchos carecen de capacitación esencial para salvar vidas, incluyendo cómo responder ante una emergencia de paro cardíaco. Solo alrededor de un tercio de los adultos estadounidenses afirman sentirse seguros y preparados para actuar si alguien sufre un paro cardíaco.

Más de 300.000 personas sufren un paro cardíaco fuera de los hospitales cada año en Estados Unidos. Los bebés, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas se encuentran entre los más vulnerables. En el caso de los niños de todas las edades, más del 80% de estas emergencias ocurren en el hogar, lo que convierte al hogar en la primera línea de respuesta. La capacitación en RCP y DEA no es solo una habilidad médica, sino un elemento esencial para el cuidado.

“Ser capaz de responder a una emergencia cardíaca te convierte en un cuidador más eficaz y seguro”, afirmó Allison Taylor, Directora Ejecutiva Regional de Servicios Humanitarios de la Región de Carolina del Norte. “Aprender primeros auxilios y RCP puede ser crucial para salvar la vida de tu hijo, familiar o incluso de un desconocido”.

Durante el Mes Nacional del Corazón, la Cruz Roja Americana insta a las personas a demostrarles a sus seres queridos cuánto les importas tomando un curso de Primeros Auxilios, RCP y DEA de la Cruz Roja, así como otros cursos de habilidades para salvar vidas. Tener el conocimiento y la confianza para actuar cuando cada segundo cuenta puede triplicar las posibilidades de sobrevivir a un paro cardíaco.

Prepárese para los momentos importantes con la capacitación de la Cruz Roja para salvar vidas

Durante más de 100 años, la Cruz Roja Americana se mantiene como líder nacional en educación en primeros auxilios, capacitando a más de tres millones de personas al año en primeros auxilios, RCP y DEA para ayudar a salvar vidas en emergencias.

Para garantizar que satisfagan las necesidades actuales y se adapten a los últimos avances científicos, la Cruz Roja ha mejorado recientemente su programa de capacitación en Primeros Auxilios, RCP y DEA para incluir técnicas actualizadas de RCP infantil e instrucciones sobre el uso del aerosol nasal de epinefrina, que ahora es un tratamiento aprobado para la anafilaxia. Estas actualizaciones garantizan que los cuidadores y las personas presentes estén preparados para responder con rapidez y seguridad en diversas emergencias potencialmente mortales.

La capacitación también proporciona a los participantes los conocimientos y las habilidades para identificar y responder mejor a las emergencias cardíacas, incluyendo la comprensión de las diferencias fundamentales entre un paro cardíaco y un ataque cardíaco. Incorpora señales de advertencia actualizadas, que destacan cómo los ataques cardíacos pueden presentarse de manera diferente en las mujeres, para que los síntomas se reconozcan con mayor antelación y se puedan iniciar acciones que salven vidas antes. Visite redcross.org/takeaclass para encontrar una clase cerca de usted.

Acerca de la Cruz Roja Americana

La Cruz Roja Americana alberga, alimenta y brinda consuelo a las víctimas de desastres; suministra aproximadamente el 40% de la sangre del país; enseña habilidades que salvan vidas; distribuye ayuda humanitaria internacional; y apoya a veteranos, militares y sus familias. La Cruz Roja es una organización sin fines de lucro que depende de sus voluntarios y de la generosidad del público estadounidense para cumplir su misión. Para más información, visite redcross.org o CruzRojaAmericana.org, o visítenos en Twitter: @RedCross.

