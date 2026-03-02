Charlotte FC sufre una derrota en Los Ángeles

Charlotte, NC.- Tres goles tempranos resultaron ser demasiado para que Charlotte FC pudiera superarlos, ya que The Crown cayó 3-0 ante LA Galaxy el sábado 28 de febrero de 2026 por la noche en Los Ángeles.

Final from Los Angeles. pic.twitter.com/gpE37mlTUa — Charlotte FC (@CharlotteFC) March 1, 2026

Los locales abrieron el marcador en el minuto ocho y no cedieron.

Un disparo del delantero del Galaxy, Gabriel Pec, rebotó en el poste antes de caer en los pies de su compañero Lucas Sanabria, quien metió el balón en el fondo de la red. Lee también: Charlotte FC anuncia un precio de entrada de $26 para la temporada 2026

Tres minutos después, otro gol amplió la ventaja del Galaxy. De nuevo, fue un centro de Pec, esta vez para el delantero brasileño João Klauss, quien encontró el balón.

El equipo de Los Ángeles continuó su racha goleadora en poco tiempo.

Klauss interceptó un pase de Charlotte y anotó su segundo gol y el tercero para el Galaxy, todo en los primeros 15 minutos del juego.

Los enérgicos esfuerzos de Kerwin Vargas y Wilfried Zaha brindaron oportunidades para Charlotte, aunque los tiros fueron negados y se fueron desviados de la red, respectivamente.

Una brillante atajada de Kristijan Kahlina en el segundo tiempo impidió que el Galaxy ampliara su ventaja. Lee también: Charlotte FC revela nuevo uniforme principal para temporada 2026

El segundo tiempo también contó con el debut con el primer equipo de Morrison Agyemang, producto de Crown Legacy. El entrenador Dean Smith lo sustituyó al comenzar la segunda mitad, y el defensa de 21 años jugó el resto del partido. El Crown regresa a la acción el próximo sábado 7 de marzo por la noche contra el Austin FC en su primer partido en casa. Marca el inicio de cinco encuentros consecutivos en casa en el Bank of America Stadium. Con información de Charlotte FC

Video: Así vive la fanaticada la emoción del fútbol en la ciudad reina de Charlotte