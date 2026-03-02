Charlotte, NC.- Una delegación de Con Venezuela Charlotte viajó a Washington, D.C. para participar en la convención organizada por Vente Mundo y consolidar la presencia de la diáspora en el entramado político de la oposición que busca la libertad y reconstrucción de Venezuela. El evento, celebrado el pasado 28 de febrero en el auditorio Della Ratta de la Catholic University of America, reunió a más de 300 venezolanos provenientes de diversas ciudades estadounidenses.

“Full democracy”, dice @MariaCorinaYA que es la aspiración legítima de toda Venezuela. Nada menos que eso. Encuentro de @VenteVenezuela en EE.UU. 🇺🇸 pic.twitter.com/RTA2O5OZsP — Claudia Macero (@claumacero) February 28, 2026

Representantes de Charlotte describieron su viaje con una vocación clara: No solo asistir, sino aportar, respaldar y fortalecer la estructura organizativa opositora en el exterior. Para ellos, la participación activa de la comunidad venezolana fuera de su país resulta clave en esta etapa histórica que sigue la profunda crisis que enfrenta la nación caribeña.

La presencia de líderes y simpatizantes en Washington permitió interactuar directamente con la figura de María Corina Machado, quien ha fortalecido su proyección internacional tras su reciente actividad diplomática y anuncios sobre un próximo regreso a Venezuela en “pocas semanas” para avanzar en un proceso de transición democrática.

Organizadores del encuentro destacaron que no se trató de un simple espacio de reunión social, sino de una demostración de cohesión, visión política y compromiso con el futuro del país. Dirigentes y voluntarios coincidieron en que la articulación de esfuerzos entre venezolanos radicados en Estados Unidos y otros países permite construir un frente unido para enfrentar los desafíos que surgen tanto dentro como fuera de Venezuela.

Participantes resaltaron el valor de intercambiar experiencias y estrategias con compatriotas provenientes de contextos diversos. La jornada incluyó momentos de diálogo, formación y análisis de rutas de acción política, con el objetivo de consolidar una red de apoyo que pueda influir en la agenda internacional y mantener vivo el reclamo por democracia, derechos humanos y justicia en Venezuela.

Durante el evento se enfatizó la importancia de mantener una estructura sólida de representación en el exterior. La diáspora venezolana, lamentablemente dispersa por años de crisis política y económica, busca ahora desempeñar un papel más activo y coordinado en la lucha por el cambio en su país de origen.

Al concluir la convención, dirigentes de Charlotte destacaron que regresan a sus comunidades con renovada energía y compromiso para continuar promoviendo la participación y la unidad entre los venezolanos en el exterior, conscientes de que su trabajo constante y organizado resulta fundamental para sostener el impulso político alcanzado.

