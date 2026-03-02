Charlotte, NC.- Se ha puesto en servicio en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) un nuevo dispositivo de extinción de incendios, desarrollado íntegramente en la empresa y que podría servir como modelo innovador para otros aeropuertos a la hora de hacer frente a incendios en las cubiertas de estacionamiento, incendios de vehículos eléctricos o incendios en áreas restringidas y lotes de superficie.

Se llama “RAMP 17”, que significa Rapid Attack Multi-Purpose, y aunque puede parecer una camioneta típica, no lo es en absoluto.

Este F-350 puede ser operado por un solo bombero y ha sido equipado de manera personalizada con un sistema de espuma de aire comprimido de 60 galones, ocho mantas ignífugas para automóviles (cada una con un peso de 65 libras), acoplamientos y accesorios de mangueras, extintores de incendios, una boquilla de tren de aterrizaje especializada para vehículos eléctricos y un enchufe seguro para vehículos eléctricos.

También cuenta con 32 focos LED programables individualmente y de doble función para su uso en entornos con poca luz o humo, además de escalones extraíbles para el acceso de los bomberos. La altura del vehículo es de 1,93 m, justo lo suficiente para pasar por una entrada de estacionamiento de 2,13 m.

“Antes de esto, no teníamos ningún vehículo en el aeropuerto que pudiera entrar en los estacionamientos y atravesarlos por completo”, dijo Matthew Alexander, gerente de flota de CLT. “Ahora podemos responder con rapidez y contener el incendio para ayudar a controlarlo rápidamente”.

Proyecto de colaboración

RAMP 17 fue un esfuerzo conjunto entre Operaciones de CLT, Servicios/Instalaciones de Flota, Gestión de Emergencias y el Departamento de Bomberos de Charlotte. El Técnico Principal de Servicio de Equipo Pesado de CLT, Michael Hart, instaló todo el equipo y programó el sistema.

CLT comenzó a evaluar la necesidad de un vehículo de este tipo después de un ejercicio de mesa realizado en enero de 2024 que simuló un incendio de un vehículo eléctrico en un estacionamiento, que destacó la creciente presencia de vehículos eléctricos en el aeropuerto.

CLT estima que entre 200 y 300 vehículos eléctricos se estacionan mensualmente en las zonas de carga por hora, exprés, preferente y de valet. (El aeropuerto también cuenta con 18 estaciones de carga públicas en la zona de carga por hora, y cargadores adicionales en la zona de carga exprés preferente (EDP), accesibles tanto para usuarios de EDP como de valet).

Luego, en agosto de 2024, apenas siete meses después del ejercicio, un incendio accidental en el motor de un automóvil en el cuarto piso de la cubierta horaria del aeropuerto se extendió a otros tres vehículos estacionados.

Ese incidente fue casi idéntico a la simulación (excluyendo el componente EV) y subrayó los desafíos previos de la respuesta a incendios en los estacionamientos.

“Teníamos que llegar con el camión de bomberos, y ellos tenían que descargar toda la manguera, subirla por las escaleras, conectar el agua a las fuentes de agua y cargarlas”, dijo Justin Field, Jefe de Bomberos de la División CLT de Charlotte Fire. “Hablamos de 10 a 15 minutos o más para cuando llegan al lugar, antes de que puedan empezar a apagar el incendio”.

“Cuando alguien va completamente equipado con el equipo de protección, ya lleva 39 kilos de equipo extra, además de 29 kilos para las mantas ignífugas, al intentar subir cuatro, cinco o seis tramos de escaleras”, añadió el jefe de bomberos del Batallón CLT, Kevin Rink. “Este camión ya tiene ocho de esas mantas y el equipo extra”.

Ahora, el operador de RAMP 17 puede llegar y comenzar a extinguir el incendio de inmediato utilizando el sistema de espuma sin flúor para evitar que las llamas se propaguen a otros vehículos. En un incendio de un vehículo eléctrico, las baterías pueden tardar mucho más en enfriarse y podrían volver a encenderse.

Ahorro de costos

El RAMP 17 personalizado se construyó por aproximadamente $130,000, incluyendo el camión, las piezas necesarias y la instalación. (Un camión de bomberos convencional puede costar entre $300.000 y $500.000). Sin embargo, actualmente no hay nada en el mercado como el vehículo creado por CLT.

“Se pueden comprar más camiones de limpieza, que cuentan con un tanque de agua de 300 galones, una bomba independiente y un motor para accionar la bomba en la parte trasera”, añadió Alexander. “Eso es lo que usan otros aeropuertos, como Los Ángeles (LAX) y Miami (MIA)”.

El RAMP 17 también se puede utilizar en el aeródromo, la rampa y cualquier lugar del aeropuerto. Es un vehículo propiedad de CLT, con servicio técnico, que se somete a una inspección anual de seguridad.

