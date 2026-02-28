Tragedia aérea en Bolivia deja 15 fallecidos

La Paz.- Un avión militar de carga tipo Hércules se estrelló el viernes 28 de febrero durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en las cercanías de La Paz en Bolivia.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el accidente, ocurrido en condiciones climáticas adversas, dejó un saldo trágico de 15 personas muertas y seis heridos que fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.

Autoridades indicaron que la aeronave no logró detenerse en la pista y terminó impactando contra una quincena de vehículos que circulaban por la zona perimetral.

Un avión militar de carga que provenía de Santa Cruz y se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto se accidentó posiblemente por el hielo en la pista debido a una granizada. El avión se precipitó fuera del perímetro del aeropuerto, impactando contra… pic.twitter.com/0cJ3AZrY7Y — Patricia Janiot (@patriciajaniot) February 28, 2026

Por otro lado, se conoció por testigos presenciales y vecinos del sector compartieron imágenes en redes sociales que mostraban la magnitud de la destrucción en la terminal aérea.

Situación irregular por dinero en efectivo

Es de mencionar, que trascendió que una de las situaciones más inusuales del siniestro fue el hallazgo de grandes cantidades de dinero en efectivo esparcidas entre los escombros. Fuentes oficiales confirmaron posteriormente que el avión transportaba remesas de billetes pertenecientes al Banco Central de Bolivia (BCB), lo que complicó las labores de rescate.

🇧🇴 | LO ÚLTIMO: Policía de Bolivia quema cajas de billetes halladas dentro del avión accidentado en El Alto. Efectivos policiales procedieron a la quema de varias cajas con billetes que se encontraban al interior del avión Hércules siniestrado. Esto luego de que las… pic.twitter.com/SwpeVzPC9l — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

La seguridad en el sitio se vio comprometida cuando grupos de personas intentaron acercarse para recolectar el dinero disperso. Esto obligó a la policía y a los bomberos a utilizar chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y resguardar los valores estatales.

El ejército también fue desplegado para establecer un cordón de seguridad permanente mientras se recuperaba la carga y se procedía con el levantamiento de los cuerpos.

Las investigaciones preliminares apuntan a que una fuerte granizada dejó una capa de hielo sobre la pista, impidiendo que el sistema de frenado del Hércules funcionara correctamente.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Defensa emita un informe técnico detallando las causas exactas del siniestro.

