Sentencian a prisión a residente de Florida por fraude masivo de identidad

Miami.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció la condena a prisión a un hombre por fraude masivo de identidad

En un comunicado, identificaron al detenido como Mckenzie Levar Monestine, de 33 años quien es residente de Miami. Fue condenado a 55 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada.

Explicaron que la sentencia se dictó tras confirmarse su responsabilidad en la posesión de aproximadamente 450 dispositivos de acceso fraudulentos. El caso, que culminó con una declaración de culpabilidad en diciembre de 2025, pone fin a una investigación que comenzó con un operativo del FBI hace varios años.

Detallaron que durante el registro de su habitación, los agentes federales descubrieron un arsenal de evidencia digital y física. Monestine almacenaba información personal sensible, como números de seguridad social, fechas de nacimiento y contraseñas bancarias, tanto en su computadora MacBook Pro como en teléfonos celulares.

De la misma manera, señalaron que gran parte de la actividad ilícita se gestionaba mediante mensajes de texto y correos electrónicos, donde intercambiaba credenciales de acceso a cuentas de terceros.

Confiscaron miles de dólares

Por otro lado, indicaron que además de los datos digitales, las autoridades confiscaron más de 11.000 dólares en efectivo y herramientas físicas utilizadas para el fraude.

Señalaron que entre los objetos hallados se encontraban tarjetas de crédito y débito a nombre de otras personas, identificaciones falsas y un codificador de bandas magnéticas.

El esquema delictivo causó pérdidas estimadas entre 250.000 y 550.000 dólares a diversas víctimas, según informaron los fiscales del Distrito Sur de Florida.

Esta acción judicial forma parte de la Iniciativa contra el Crimen Violento en Miami, un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Justicia y diversas agencias de seguridad. El objetivo principal de este programa es desarticular redes criminales y proteger a la comunidad mediante el uso de recursos federales. En este caso, la labor del FBI de Miami fue fundamental para procesar al responsable y prevenir la continuidad de estas estafas financieras.

