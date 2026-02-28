La FAA revoca licencia a aerolínea de Houston por irregularidades graves

Washington.- La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la revocación inmediata del certificado de operación aérea de StarFlite Aviation, una empresa con sede en Houston, Texas.

En un comunicado, explicaron que la medida de emergencia se tomó tras descubrirse que el personal directivo de la compañía falsificó deliberadamente los registros de entrenamiento de sus pilotos. Esta decisión administrativa busca garantizar la seguridad del espacio aéreo ante lo que se considera una falta total de integridad operativa.

De la misma manera, señalaron que las investigaciones señalan que, durante un periodo de cinco años, se realizaron entradas falsas en los expedientes de al menos diez aviadores, incluyendo al piloto jefe.

Acotaron que los registros indicaban falsamente que se habían completado chequeos de competencia y vuelos de prueba en diversas aeronaves cuando, en realidad, dichas evaluaciones nunca ocurrieron. Como consecuencia directa, la empresa permitió que pilotos sin las calificaciones requeridas operaran aproximadamente 170 vuelos.

Critican las normas de seguridad de la aerolínea

Por otro lado, la FAA, la conducta de StarFlite Aviation demuestra un desprecio absoluto por las normas de seguridad que protegen al público viajero. El organismo regulador determinó que la empresa carece del personal de gestión capacitado para supervisar sus operaciones de manera segura.

Asimismo, el reporte oficial enfatiza que el mantenimiento de registros precisos es un pilar fundamental de la aviación comercial que no puede ser comprometido bajo ninguna circunstancia.

Aunque la orden de revocación es de cumplimiento inmediato, la aerolínea tiene la opción legal de presentar un recurso de apelación. Dicho trámite deberá realizarse ante la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) para una revisión formal del caso.

Por último, se conoció que todas las operaciones de StarFlite Aviation permanecen suspendidas indefinidamente mientras se procesan las implicaciones legales de este hallazgo de fraude administrativo.

Video: La FAA revoca licencia a aerolínea de Houston por irregularidades graves