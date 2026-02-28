Donald Trump anuncia el inicio de operaciones militares en Irán

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció el inicio de operaciones de combate a gran escala contra el régimen de Irán, con el objetivo declarado de neutralizar amenazas directas contra la seguridad nacional estadounidense y sus aliados globales.

En un video publicado la madrugada del sábado 28 de febrero, el primer mandatario estadounidense confirmó que las Fuerzas Armadas han comenzado misiones para destruir la infraestructura de misiles del régimen, aniquilar su fuerza naval y desarticular las milicias terroristas aliadas en la región.

De la misma manera, enfatizó la postura innegociable de Washington de impedir que Irán obtenga armamento nuclear, recordando la destrucción de centros de desarrollo el pasado mes de junio bajo la «Operación Martillo de Medianoche».

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

​Llamado a las fuerzas iraníes

Por otro lado, el presidente instó a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica y la policía a deponer sus armas, ofreciéndoles inmunidad total a cambio de su rendición, advirtiendo que de lo contrario enfrentarán una «muerte segura».

​Asimismo, instó a los ciudadanos iraníes a permanecer refugiados mientras duren los bombardeos y a tomar el control de su propio gobierno una vez finalizada la operación, calificando este momento como su «hora de libertad».

«Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes de un régimen cruel. Durante 47 años han librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos masivos», afirmó Trump.

Por último, precisó que ​»Estados Unidos ha vuelto a apoyarlos con una fuerza abrumadora y devastadora. Es el momento de tomar el control de su destino».

