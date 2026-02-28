Denuncian fallas críticas en atención infantil en centro migratorio de Texas

Texas.- La situación de salud en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, ha encendido las alarmas tras revelarse registros que documentan al menos 11 llamadas de emergencia al 911 desde septiembre de 2025.

Los reportes divulgados por diversos medios de comunicación detallan casos críticos que involucran a menores de edad, incluyendo a un niño de seis años con dificultad respiratoria, un adolescente con una posible fractura de pierna y un pequeño de entre cinco y siete años que sufrió múltiples convulsiones. Estas grabaciones, obtenidas recientemente, evidencian la frecuencia con la que se requiere asistencia médica externa para atender a los niños bajo custodia de ICE.

Los reportes de niños con fiebre alta han acaparado las llamadas al 911 en Dilley, Texas, donde se ubica uno de los centros de detención migratoria más grandes del país.https://t.co/ypicqbOiUY — N+ UNIVISION (@nmasunivision) February 28, 2026

Ante estos hallazgos, el congresista demócrata, Joaquín Castro denunció de manera contundente la incapacidad de las autoridades para garantizar el bienestar básico de los detenidos.

Castro calificó en sus redes sociales, que las instalaciones como una «prisión de remolques» y compartió testimonios alarmantes sobre la negligencia médica dentro del centro.

There have been at least 11 medical emergencies at Dilley trailer prison requiring EMS. I have heard story after story of ICE failing to provide proper medical attention to children and families. One teen boy I met had excruciating stomach pain and was made to wait several hours… https://t.co/NOPaZpz4hG — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 27, 2026

Entre ellos, destacó la historia de un adolescente con apendicitis que fue obligado a esperar varias horas con dolores atroces antes de recibir atención, lo que lo llevó a exigir el cierre definitivo de Dilley bajo el argumento de que el sistema actual no puede cubrir las necesidades elementales de la infancia.

DHS defiende su gestión operativa en el centro migratorio

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido su gestión operativa. Según el organismo, las familias cuentan con un equipo médico integral que incluye pediatras de planta, llegando a calificar la asistencia en Dilley como «la mejor atención médica que algunos detenidos han recibido en sus vidas».

Sin embargo, abogados y pediatras externos rebaten esta postura, señalando que el entorno de confinamiento es intrínsecamente inadecuado para el desarrollo y la salud de los menores de edad.

Por último, trascendió que el impacto emocional del encierro también ha quedado documentado a través de dibujos y cartas elaboradas por los propios niños, donde expresan sentimientos de culpa, tristeza y nostalgia. En estos escritos, los menores relatan cómo perciben que el tiempo se detiene mientras observan el llanto constante de otros detenidos.

