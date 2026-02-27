Touch-a-Truck en Matthews en marzo

Charlotte, NC.- La Cámara de Comercio del Área de Matthews organizará Touch-a-Truck el sábado 14 de marzo de 2026, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en Stumptown Park, 120 S Trade Street, Matthews, Carolina del Norte.

Este es un evento GRATUITO.

Familias y niños de todas las edades podrán explorar de cerca una variedad de vehículos, desde camiones de bomberos hasta maquinaria de construcción. Suban a bordo, toquen la bocina y conozcan a los profesionales que operan estas máquinas.

La primera hora, de 9:00 a.m. a 10:00 a. m., es tranquila y sensorial. Así que quienes prefieran no oír bocinazos deberían considerar visitarnos temprano.

También habrá música y comida.

Este evento es presentado por Novant Health Matthews Medical Center.

Video: Exhibición de truck para los más pequeños de casa