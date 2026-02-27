Texas vive auge económico y mayor asequibilidad bajo políticas republicanas

Texas.- Con motivo a la visita del presidente Donald J. Trump a Texas, se reporta que el estado atraviesa un periodo de prosperidad impulsado por la dominancia energética y el alivio fiscal.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que las familias tejanas han experimentado una reducción significativa en el costo de vida, destacando el precio promedio de la gasolina regular en 2.60 dólares por galón, lo que representa una caída del 44% respecto a los niveles de la era de Biden.

Asimismo, destacaron que los precios del diésel han disminuido un 38%, situando a Texas entre los estados con combustible más asequible del país.

Por otro lado, señalaron que las reformas tributarias, específicamente la Ley de Recorte de Impuestos para Familias Trabajadoras, están generando ahorros anuales promedio de 4.009 dólares por hogar en el estado.

Además, indicaron que se proyecta que estas medidas protejan 580.000 empleos en los próximos años y permitan un aumento salarial de hasta 6.900 dólares por persona en el mediano plazo.

Sector inmobiliario entre los más beneficiados

Asimismo, precisaron que Texas ha recibido una inversión de 281 millones de dólares en atención médica rural para fortalecer las comunidades locales.

Acotaron que el sector inmobiliario también muestra señales de mayor asequibilidad, con una caída del 2.4% en el precio promedio de las viviendas durante el último año. En ciudades clave como Austin y Dallas, los precios de venta han bajado un 8% y 4% respectivamente. Mientras que el costo de los alquileres sigue disminuyendo en las principales áreas metropolitanas.

Finalmente, afirmaron que Texas se consolida como un destino prioritario para la inversión privada masiva del sector tecnológico y manufacturero. Empresas como Texas Instruments, Apple y Google han anunciado compromisos millonarios, destacando una inversión de 60.000 millones de dólares para centros de fabricación y 40.000 millones en iniciativas energéticas. Estas expansiones empresariales, que incluyen el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial por parte de Nvidia, se espera que generen decenas de miles de nuevos empleos de alta remuneración en todo el estado.

