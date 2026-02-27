Monroe, NC.- El Departamento de Policía de Monroe detuvo a un hombre de 32 años de edad luego de una investigación de narcóticos que se extendió durante varios meses. Detectives de la unidad especializada coordinaron el operativo junto con el Equipo de Respuesta Especial del departamento y ejecutaron órdenes judiciales en las primeras horas de la mañana del jueves 26 de febrero de 2026.

Los agentes ingresaron a una vivienda ubicada en 1715 Icemorlee Street, en Monroe, antes del amanecer. La operación incluyó una orden de arresto y una orden de registro relacionadas con presunta actividad de distribución de drogas en el sector.

Tras la inspección del inmueble y la recopilación de evidencia, las autoridades arrestaron a Markeith Daquan Carelock, residente de Monroe. La fiscalía le imputó cargos por posesión con intención de vender, fabricar o entregar una sustancia controlada de la Lista II (cocaína), mantener una vivienda con fines ilegales vinculados a la venta de sustancias controladas y posesión de parafernalia de drogas.

Los oficiales trasladaron a Carelock al Union County Detention Center, donde permanece bajo custodia. El tribunal fijó una fianza garantizada de 55.000 dólares mientras avanza el proceso judicial.

El jefe de policía de Monroe, Rhett Bolen, afirmó que el departamento mantiene un compromiso constante en la identificación y detención de personas involucradas en la venta de drogas ilegales dentro de la comunidad. Según explicó, la estrategia busca reforzar la seguridad en los vecindarios y preservar un entorno adecuado para residentes y trabajadores.

El operativo forma parte de una serie de acciones que la policía local desarrolla para combatir el tráfico minorista de estupefacientes. Las autoridades señalaron que las investigaciones de narcóticos suelen requerir vigilancia prolongada, recopilación de pruebas y coordinación entre distintas unidades para sustentar las órdenes judiciales.

El Departamento de Policía de Monroe instó a la ciudadanía a colaborar con información relacionada con actividades sospechosas vinculadas a drogas ilegales. La institución habilitó canales para recibir datos de manera directa o mediante denuncias anónimas.

Con esta detención, la policía reafirmó su enfoque preventivo y de aplicación de la ley en materia de narcóticos, en un esfuerzo por reducir el impacto del tráfico de sustancias ilícitas en la ciudad.

