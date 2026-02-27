Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están investigando un accidente automovilístico fatal en North Division, luego que el paciente falleciera el jueves 26 de febrero de 2026.

Fatal crash investigation in the North Division. See full release: https://t.co/k6Acv081ZL pic.twitter.com/uECZwkXM0B — CMPD News (@CMPD) February 26, 2026

El accidente por el que el paciente se encontraba internado ocurrió el sábado 21 de febrero, aproximadamente a las 5:56 p.m., cuando los agentes respondieron a un incidente vehicular con una llamada de servicio por lesiones personales cerca de la cuadra 4000 W. Sugar Creek Road. Al llegar, localizaron a un motociclista inconsciente, Reginald Jerome Stowe, de 56 años de edad, en el lado noreste de W. Sugar Creek Rd., con lesiones que ponían en peligro su vida. También localizaron un Jeep Grand Cherokee con dos ocupantes ilesos.

MEDIC llegó al lugar y transportó a Stowe a Atrium Health Main con heridas que ponían en peligro su vida.

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves, Búsqueda de la Escena del Crimen (CSS) y oficiales del Grupo de Trabajo DWI respondieron a la escena y comenzaron su investigación.

La investigación preliminar indica que Stowe conducía su motocicleta Suzuki 2022 hacia el oeste por W. Sugar Creek Road a alta velocidad cuando chocó con un Jeep Grand Cherokee.

Se examinó al conductor del Jeep para ver si tenía alguna discapacidad y se determinó que no la tenía.

La velocidad parece ser un factor en el caso de Stowe. Se desconoce si su estado de ebriedad fue un factor. Los informes toxicológicos están pendientes.

Los familiares más cercanos de la víctima fueron notificados de su fallecimiento.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona con información sobre el mismo, debe comunicarse con el detective Sessoms al 704-432-2169 ext. 3. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260221-1756-00.

