Monroe, NC.- Un jurado de Union County emitió un veredicto condenatorio contra Maurice Lamon Stitt, de 42 años, tras evaluar pruebas y testimonios relacionados con delitos sexuales cometidos contra una menor. El panel lo declaró culpable de dos cargos de violación en primer grado de un niño, dos cargos de delito sexual en primer grado con un niño y cuatro cargos de libertades indecentes con un niño.

El tribunal dictó la pena máxima contemplada por la legislación vigente y fijó una condena de entre 96 y 118 años de prisión. La sentencia también establece que, si en algún momento Stitt recupera la libertad, deberá registrarse como delincuente sexual durante el resto de su vida.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó evidencia que ubicó el inicio de los abusos en julio de 2003, cuando la víctima tenía 11 años. Los fiscales describieron un patrón de conducta que se extendió durante varios años. Según los argumentos expuestos en sala, la menor comunicó en distintas ocasiones lo que ocurría a varios adultos de su entorno mientras los hechos se desarrollaban. Sin embargo, esas revelaciones no generaron la intervención necesaria para detener la situación.

Ya en la adultez, la víctima decidió acudir a las autoridades con el propósito de obtener cierre emocional y exigir responsabilidades penales. Su declaración resultó determinante para sustentar los cargos y avanzar hacia el juicio.

El fiscal de distrito, Trey Robison, valoró la decisión del jurado y afirmó que el fallo responsabiliza a Stitt por la gravedad de sus actos. Robison señaló que le satisface la determinación del jurado y destacó que el proceso permitió alcanzar una medida de justicia después de muchos años. También subrayó que la falta de respuesta por parte de adultos cuando la víctima relató los abusos representa un hecho doloroso e indignante.

La Oficina del Sheriff de Union County condujo la investigación que dio origen al proceso judicial. La fiscal adjunta Megan Pfuntner asumió la acusación y presentó el caso ante el jurado.

Con este veredicto, las autoridades judiciales del condado concluyen un proceso que abordó hechos ocurridos hace más de dos décadas y que ahora culmina con una condena de largo alcance contra el acusado.

