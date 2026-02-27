Perquimans, NC.- La Fuerza de Tareas sobre Drogas del Noreste ejecutó el 27 de febrero de 2026 una orden de registro en una vivienda del Condado Perquimans, como parte de una investigación por presunta actividad relacionada con narcóticos. La operación contó con el apoyo de la Perquimans County Sheriff’s Office.

Durante el procedimiento, los investigadores localizaron y confiscaron más de 1.000 gramos de metanfetamina y más de 700 gramos de fentanilo. Además, hallaron un arma de fuego que figuraba como robada en los registros oficiales. Las autoridades destacaron la magnitud de las sustancias incautadas, ya que el volumen representa un riesgo significativo para la seguridad pública debido al alto potencial de distribución.

Como resultado de la intervención, los agentes arrestaron a Robert Junior Williams (B/M, fecha de nacimiento: 26 de mayo de 1972), residente de Sueola Beach Road. La Fiscalía le imputó cargos por tráfico de metanfetamina, tráfico de fentanilo, posesión de un arma de fuego robada y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente condenado.

Tras la detención, los oficiales trasladaron a Williams a la cárcel del distrito de Albemarle, donde permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades reafirmaron su compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas en la región. La Fuerza de Tareas sobre Drogas del Noreste y la oficina del sheriff del condado subrayaron que este tipo de operativos busca frenar la circulación de sustancias altamente peligrosas, especialmente el fentanilo, un opioide sintético vinculado a un elevado número de sobredosis en distintas comunidades.

La Fuerza de Tareas sobre Drogas del Noreste opera como una unidad multiagencia que integra recursos y personal de varias jurisdicciones. Entre sus miembros figuran la Currituck County Sheriff’s Office, la Dare County Sheriff’s Office, la Gates County Sheriff’s Office, el Kill Devil Hills Police Department, la Oficina del Fiscal de Distrito para el Primer Distrito Fiscal y la North Carolina State Bureau of Investigation.

Con esta acción coordinada, las agencias refuerzan su estrategia regional para identificar, desarticular y procesar a personas vinculadas con redes de distribución de drogas ilícitas. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades preparan la presentación formal de pruebas ante el tribunal correspondiente.

