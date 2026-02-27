Monroe, NC.- Detectives de la Oficina del Sheriff de Union County culminaron una investigación de varios meses sobre presunta actividad de narcotráfico con la incautación de 36 kilos de metanfetamina, armas de fuego y dinero en efectivo en Wingate, Carolina del Norte.

El operativo comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando agentes de la unidad de narcóticos de Union County, en coordinación con la Administración de Control de Drogas y el Equipo de Tareas sobre Drogas de Forsyth County, recibieron información sobre el almacenamiento de sustancias ilícitas en una vivienda ubicada en Bob White Circle.

Los investigadores establecieron vigilancia en la zona y observaron a un hombre que trasladaba recipientes plásticos desde la residencia. Cuando los agentes intentaron abordarlo, el individuo dejó caer los contenedores y huyó a pie. Posteriormente, los detectives revisaron el contenido de los recipientes y confirmaron que contenían metanfetamina.

Durante la inspección y las diligencias posteriores, las autoridades decomisaron un total de 36 kilos de la droga, nueve armas de fuego y 2.450 dólares en efectivo. Las fuerzas de seguridad consideraron el hallazgo como un golpe significativo contra el tráfico de estupefacientes en el área.

La investigación permitió identificar a Jonathan Gómez Alvardo como sospechoso principal. La fiscalía le imputó cargos por tráfico de metanfetamina y por delito grave relacionado con el mantenimiento de una vivienda destinada al uso o venta de sustancias controladas.

Detectives de narcóticos, junto con la unidad S.H.I.E.L.D. de la Oficina del Sheriff, ejecutaron la detención el 24 de febrero de 2026. Las autoridades trasladaron a Gómez Alvardo al Union County Detention Center, donde permanece bajo custodia.

El tribunal fijó una fianza garantizada de 1.000.000 de dólares. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre posibles cómplices ni sobre la procedencia de la droga incautada.

La Oficina del Sheriff de Union County reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y destacó la cooperación interinstitucional como un factor clave en el desarrollo de esta operación.

