EE.UU. sanciona a la cúpula de Nicaragua por represión y vigilancia estatal

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra cinco altos funcionarios nicaragüenses clave para el sostenimiento del régimen Murillo-Ortega.

En un comunicado, detallaron que entre los sancionados se encuentran los directores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Ministra del Trabajo. Además, de jefes de inteligencia militar y telecomunicaciones.

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas medidas buscan responsabilizar a quienes utilizan las instituciones estatales para intimidar y sofocar a la oposición política y a las voces disidentes.

El informe oficial destaca que el régimen ha instrumentalizado las leyes contra el lavado de dinero para perseguir a críticos, utilizando la UAF para monitorear y bloquear financiamiento a organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, se señala que la reciente reforma constitucional de enero de 2025 consolidó un modelo dinástico al elevar a Rosario Murillo al rango de «Copresidenta», eliminando de facto la separación de poderes. Estas acciones han sido acompañadas por la legalización de grupos paramilitares y la supresión de protecciones civiles básicas en todo el país.

Sancionan a funcionarios de seguridad

Por otro lado, indicaron que en el ámbito de la vigilancia, se sancionó a los directivos de TELCOR y de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM) por su papel en el espionaje de ciudadanos. TELCOR ha sido señalada de operar «granjas de troles» para el acoso digital y de poseer facultades legales para interceptar comunicaciones privadas sin control judicial.

Por su parte, la DICIM es descrita como una estructura opaca dedicada a vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a miembros del ejército considerados desleales al mando presidencial.

En este sentido, señalaron que como consecuencia de estas sanciones, todas las propiedades e intereses de estos funcionarios en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las restricciones también prohíben que cualquier persona o empresa estadounidense realice transacciones con los designados, bajo riesgo de enfrentar penalidades civiles o criminales.

Por último, el Departamento del Tesoro subrayó que el objetivo final de estas sanciones no es el castigo permanente. Sino presionar para lograr un cambio positivo en el comportamiento del gobierno nicaragüense hacia el respeto de las libertades democráticas.

