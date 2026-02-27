EE.UU. ofrece recompensa de $10 millones por líderes del Cártel de Sinaloa

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una oferta de recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los hermanos René y Alfonso Arzate-García, conocidos como «La Rana» y «Aquiles».

En un comunicado indicaron que ambos son señalados como los jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana y responsables de coordinar el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Destacaron que esta medida se toma en colaboración con la DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de California para desmantelar una de las redes criminales más violentas de la frontera.

Por otro lado, detallaron que según informes de inteligencia, los hermanos Arzate-García han mantenido el control absoluto de la zona de Tijuana durante los últimos 15 años mediante una estrategia de violencia extrema y la corrupción de mandos policiales y políticos.

Cártel de Sinaloa: “Es un arma de destrucción masiva”

En este sentido, destacaron su relevancia dentro de la organización criminal ha crecido exponencialmente, especialmente tras la designación del Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera. El gobierno estadounidense enfatiza que el fentanilo traficado por este grupo es considerado un «arma de destrucción masiva» debido a su impacto letal en las comunidades.

De la misma manera, recordaron que la situación legal de los hermanos se remonta a 2014, cuando fueron acusados formalmente de narcotráfico en California, permaneciendo desde entonces en calidad de prófugos.

Además de las recompensas, el Departamento del Tesoro anunció que ha impuesto sanciones financieras bajo la Orden Ejecutiva 14059, lo que bloquea cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense. René Arzate-García enfrenta cargos adicionales por narcoterrorismo y apoyo material a organizaciones terroristas en una acusación sustitutiva reciente.

Por último, reiteraron que con esta acción, el gobierno de los Estados Unidos reafirma su compromiso de utilizar todas las herramientas legales y financieras para interrumpir el crimen transnacional y proteger la salud pública.

