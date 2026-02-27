Detienen a sospechoso de homicidio en Hickory Grove

Charlotte, NC.- Como resultado de la investigación continua, los detectives de Hickory Grove del CMPD identificaron a Larry Keith Flowe, de 64 años de edad, como sospechoso en relación con un homicidio por agresión agravada y los detectives de la Unidad de Homicidios obtuvieron una orden para su arresto.

Case Update. See full release here: https://t.co/gKQQOy83Ws — CMPD News (@CMPD) February 27, 2026

El viernes 27 de febrero, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del CMPD localizó y arrestó a Flowe.

Flowe fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para ser interrogado por detectives de Homicidios. Al finalizar la entrevista, Flowe quedó bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. Flowe está acusado de asesinato.

Se ha notificado a los familiares más cercanos de la víctima sobre esta actualización del caso.

El hecho

El miércoles 4 de febrero, aproximadamente a las 9:20 a. m., los agentes acudieron a la cuadra 7400 Harrisburg Road en referencia a una llamada de servicio por agresión con agravantes. Al llegar, localizaron a una víctima con lesiones que ponían en peligro su vida. El personal médico llegó al lugar y trasladó a la víctima a un hospital local. El Departamento de Bomberos de Charlotte también acudió al lugar.

El 27 de febrero de edad, la víctima, Adie Moreira-Martínez, de 37 años de edad, sucumbió a sus heridas y fue declarada fallecida.

Se ha notificado el fallecimiento de la víctima a los familiares más cercanos.

El sospechoso fue detenido esta tarde.

Investigación de curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Buhr es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260204-0920-02.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.