Detienen a cabecilla del Cártel del Golfo y refuerzan seguridad en Sinaloa

Ciudad De México – En un operativo conjunto de las Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, las autoridades lograron la captura de Antonio Guadalupe “N” en Matamoros, Tamaulipas.

Así lo anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, en sus redes sociales, en el que indicó que el detenido es señalado como una figura clave del Cártel del Golfo. Vinculado a delitos de extorsión, secuestro y tráfico de armas y drogas tanto en México como en los Estados Unidos.

De la misma manera, señaló que junto a él fueron arrestadas otras ocho personas durante la intervención en el Ejido Sandoval.

El Ejército Mexicano (Fuerzas Especiales), Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana @Defensamx1 realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamps., logrando la detención de Antonio Guadalupe “N”, y 8 personas más integrantes del Cártel del Golfo

Durante la acción militar, el Gabinete de Seguridad aseguró un importante arsenal que incluye fusiles Barret calibre 50, lanzacohetes, granadas y equipo táctico diverso. Los detenidos y el material bélico fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Intensificaron la seguridad en Sinaloa

Por otro lado, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, informó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han intensificado las operaciones en el estado de Sinaloa.

Explicó que hasta la fecha, las acciones han resultado en la detención de 2.225 personas vinculadas a delitos de alto impacto y el aseguramiento de 33 toneladas de diversas drogas.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein continúa la presencia y las acciones del @GabSeguridadMX en Sinaloa hasta lograr la tranquilidad de los sinaloenses.

• 2,225 detenidos por delitos de alto impacto

• 33 toneladas de droga aseguradas

Asimismo, señaló que el balance en Sinaloa también incluye el desmantelamiento de 1.942 laboratorios y áreas de concentración de metanfetamina, así como el decomiso de 4.850 armas de fuego.

Las autoridades destacaron que una de cada cinco armas incautadas en todo el país proviene de operativos en dicho estado. Además, se han inutilizado más de 5.500 artefactos explosivos improvisados.

Por último, reiteró que estas medidas buscan restaurar la tranquilidad en la región tras los recientes episodios de violencia criminal.

