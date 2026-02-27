Clinton declara ante el Congreso: Habría entregado a Epstein yo mismo

Washington.- El expresidente Bill Clinton compareció el viernes 27 de febrero ante el Comité de Supervisión de la Cámara para aclarar su vinculación histórica con Jeffrey Epstein.

Durante su declaración, Clinton enfatizó que no tenía conocimiento de los crímenes cometidos por Epstein y que, de haber sospechado algo, habría liderado el llamado a la justicia en lugar de permitir acuerdos favorables para el financista.

El exmandatario en un comunicado en sus redes sociales, relató que su contacto con Epstein fue limitado y cesó mucho antes de que las investigaciones de 2008 salieran a la luz.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

Clinton acotó que utilizó su experiencia personal en un hogar con abuso doméstico para reafirmar que jamás habría tolerado las acciones de Epstein ni habría volado en su avión de haber conocido sus actividades.

Defendió a Hillary Clinton

Por otro lado, en su testimonio, también defendió enérgicamente a Hillary Clinton, asegurando que ella no tiene ninguna relación con el caso ni recuerdos de haber conocido al financista.

Asimismo, Clinton calificó de innecesaria la presión sobre su esposa, reiterando que ninguno de los dos visitó las propiedades de Epstein ni participó en sus delitos.

Por último, el expresidente se mostró dispuesto a colaborar con la investigación parlamentaria bajo juramento.

Clinton cerró su intervención pidiendo que la búsqueda de la verdad prevalezca sobre el espectáculo partidista, reafirmando que nadie, incluidos los expresidentes, está por encima de la ley.

