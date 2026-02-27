Iredell, NC.- La Oficina del Sheriff de Iredell County emitió una alerta pública tras recibir múltiples reportes de residentes que denunciaron llamadas telefónicas de un individuo que se identifica como “Sheriff Adjunto Bailey”. Las autoridades confirmaron que se trata de un intento de estafa.

Según la información oficial, en varios casos el identificador de llamadas muestra el número local (704) 881-9341. La oficina aclaró que delincuentes manipulan ese número mediante técnicas de suplantación para generar confianza en la víctima. El organismo enfatizó que ese contacto no pertenece a la institución y no corresponde a ninguna línea oficial.

El esquema consiste en informar a la persona que supuestamente enfrenta una orden de arresto activa. El interlocutor exige un pago inmediato para “evitar ir a la cárcel”. Los estafadores apelan al miedo y a la urgencia para presionar decisiones rápidas y obtener datos financieros.

La Oficina del Sheriff estableció una postura directa: nunca realiza llamadas para exigir pagos por teléfono relacionados con órdenes de arresto. Tampoco solicita números de tarjeta de crédito ni gestiona pagos remotos con el fin de evitar detenciones. Si una persona enfrenta una orden válida, los procedimientos se ejecutan conforme a la ley y no incluyen acuerdos económicos telefónicos.

Las autoridades instaron a la comunidad a no proporcionar información personal ni financiera ante este tipo de contacto. Recomendaron colgar de inmediato y evitar cualquier interacción adicional. Para verificar información, la institución pidió a los ciudadanos comunicarse directamente al número oficial (704) 878-3180 o acudir en persona a su sede ubicada en 231 Constitution Lane.

Los funcionarios recordaron que las estafas telefónicas han incrementado en distintos condados del país y que los delincuentes adaptan sus discursos para simular legitimidad. La manipulación del identificador de llamadas facilita la confusión, ya que muestra números que aparentan pertenecer a organismos locales.

La Oficina del Sheriff de Iredell County solicitó a la población compartir la advertencia para ampliar el alcance preventivo. Las autoridades subrayaron la importancia de mantener la calma ante cualquier comunicación intimidante, verificar la fuente y reportar intentos sospechosos.

El organismo reiteró su compromiso con la seguridad pública y pidió colaboración ciudadana para reducir el impacto de este tipo de fraudes.

