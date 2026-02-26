OIM contabiliza más de 7 mil 600 muertes de migrantes en 2025

Ginebra.- Al menos 7.667 personas fallecieron o desaparecieron en rutas migratorias de todo el mundo durante el año 2025, según nuevos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En un reciente informe señala que aunque la cifra representa un descenso respecto a las 9.200 muertes de 2024, la organización advierte que el total real es probablemente mayor debido a la falta de información sobre «naufragios invisibles» y restricciones presupuestarias para la documentación humanitaria.

Al respecto, la Directora General de la OIM, Amy Pope, calificó la pérdida continua de vidas como un «fracaso global» y urgió a los gobiernos a desmantelar las redes de tráfico de personas y ampliar las vías seguras y regulares para la migración.

New IOM data reveals that 7,000+ people died or went missing on migration routes worldwide in 2025. IOM calls for expanded safe pathways and urgent action to dismantle smuggling networks that put lives at risk. https://t.co/nVGdfAqoKo — IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) February 26, 2026

Rutas marítimas siguen siendo la más letales

Por otro lado, el informe detalla que las rutas marítimas siguen siendo las más letales, con 2.185 fallecidos registrados en el Mediterráneo y 1.214 en la ruta hacia las Islas Canarias durante 2025. Esta tendencia alarmante se ha intensificado a inicios de 2026, donde solo en el Mediterráneo se han reportado 606 muertes hasta el 24 de febrero, a pesar de que las llegadas a Italia han disminuido en un 61%.

Por otro lado, Asia registró su año más mortífero por tercer periodo consecutivo con más de 3.000 muertes, impulsado principalmente por el flujo de afganos que huyen de su país.

En las Américas, se registraron 409 muertes en 2025, el total anual más bajo desde 2014, atribuido preliminarmente a una disminución en el uso de rutas peligrosas como la Selva del Darién o la frontera entre Estados Unidos y México.

Sin embaro, la OIM advirtió que estas cifras no son definitivas debido a los retrasos en los informes oficiales, los cuales se esperan consolidar para mediados de 2026. Además, la ruta del Cuerno de África hacia Yemen también mostró un aumento crítico con 922 fallecimientos, la mayoría ciudadanos etíopes víctimas de naufragios masivos.

Por último, la OIM hizo un llamado a la comunidad internacional para fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate y garantizar que la migración sea más humana y ordenada.

La organización destacó que la desesperación de los migrantes está siendo explotada por redes criminales que los exponen a niveles extremos de violencia y abuso. «Salvar vidas debe seguir siendo una responsabilidad global compartida que exige voluntad política y recursos sostenidos», concluyó el organismo.

