Hillary Clinton rechaza vínculos con Jeffrey Epstein

Washington.- En una comparecencia ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes el jueves 26 de febrero, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton negó categóricamente poseer información sobre las actividades criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

En un comunicado publicado en sus redes sociales Clinton, indicó que respondió a una citación judicial, calificó la investigación como un «teatro político partidista» y una abdicación del deber por parte del Comité. Reafirmando bajo juramento que no tiene conocimiento personal sobre la red de tráfico sexual que operó el magnate fallecido.

Durante su declaración de apertura, Clinton fue enfática al desmentir cualquier relación cercana con Epstein, asegurando que no recuerda haber coincidido con él en persona y que jamás utilizó sus aviones privados ni visitó sus propiedades en islas, hogares u oficinas.

De la misma manera, la exsenadora subrayó que ya había presentado una declaración jurada el pasado 13 de enero con la misma información, insistiendo en que no tiene nada más que añadir a las investigaciones en curso sobre el manejo federal del caso Epstein.

Criticó la falta de audiencias públicas

Por otro lado, Clinton también aprovechó la audiencia para arremeter contra el historial de transparencia del Comité, criticando la falta de audiencias públicas y la exclusión de los medios de comunicación en las sesiones informativas.

Asimismo, cuestionó la integridad de la investigación al señalar que, de ocho funcionarios de ley citados anteriormente para explicar el manejo de los procesos contra Epstein, solo uno compareció realmente. Mientras que a otros se les permitió enviar declaraciones breves afirmando carecer de información.

Por último, Clinton defendió su trayectoria en la lucha contra la trata de personas, recordando que como Primera Dama impulsó la primera legislación federal contra el tráfico sexual y que, durante su gestión en el Departamento de Estado, supervisó casi 170 programas preventivos en 70 naciones.

«El tráfico sexual y la esclavitud moderna no deben tener lugar en Estados Unidos», sentenció, al tiempo que calificó el fracaso institucional de las investigaciones previas sobre Epstein como un diseño para proteger intereses políticos en lugar de buscar justicia para las víctimas y sobrevivientes.

