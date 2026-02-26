Evento social de primavera en Savona Mill

Charlotte, NC.- Savona Mill, 500 South Turner Avenue, Charlotte, Carolina del Norte, organizará una reunión social de primavera el domingo 15 de marzo de 2026, de 2:00 p.m. a 5:00 p. m.
Este es un evento gratuito, pero se solicita confirmar asistencia para ayudar con la planificación.
Disfrute de una tarde de música en vivo, dulces y diversión primaveral en toda la propiedad. Traiga a sus amigos y familiares y disfrute de todo lo que Savona tiene para ofrecer.