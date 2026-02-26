jueves, febrero 26, 2026
Modified date:

Evento social de primavera en Savona Mill

ENTRETENIMIENTO
4
Evento social de primavera en Savona Mill
Cortesía: Savona Mill
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Savona Mill, 500 South Turner Avenue, Charlotte, Carolina del Norte, organizará una reunión social de primavera el domingo 15 de marzo de 2026, de 2:00 p.m. a 5:00 p. m.

Este es un evento gratuito, pero se solicita confirmar asistencia para ayudar con la planificación.

Lee también: Bayhaven Food &amp; Wine Festival regresa del 4 al 6 de octubre

Disfrute de una tarde de música en vivo, dulces y diversión primaveral en toda la propiedad. Traiga a sus amigos y familiares y disfrute de todo lo que Savona tiene para ofrecer.

El evento incluye:

  • Barra gratuita de ramos de flores para hacer tú mismo (hasta agotar existencias)
  • Música en vivo cortesía de Good Company
  • Agujero de maíz
  • Ping-pong
  • Puesto de limonada emergente gratuito con sabores divertidos como durazno y fresa, cortesía de Cool Idiot Bevvies (hasta agotar existencias)
  • Helado gratis cortesía de Urban Sweets Co
  • Y más sorpresas divertidas durante toda la tarde.

Lee también: Amantes del vino: Charlotte se prepara para el festival Winey Grapes

Savona Mill es un molino histórico construido en 1915 por Savona Manufacturing Company de Charlotte, Carolina del Norte, para operar su negocio de fabricación de textiles.

Video: Música y entretenimiento al aire libre en Charlotte

 

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.