Designan a Larry Devoe como fiscal general en Venezuela

Caracas.- En una sesión ordinaria el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la renuncia de Tarek William Saab al cargo de fiscal general de la República.

Es de recordar que Saab, lideraba el Ministerio Público desde el año 2017, presentó su dimisión mediante una misiva oficial sin detallar motivos específicos. Aunque expresó su «inmenso orgullo» por haber servido durante casi una década.

A través de varios medios de comunicación se conoció que tras aceptar la renuncia, el Parlamento procedió a juramentar de manera inmediata al abogado Larry Devoe como el nuevo titular encargado de la Fiscalía General.

#25Feb 5:00 pm | Jorge Rodríguez confirma la renuncia de Tarek William Saab a la Fiscalía General y de Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo ante la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/QAE4feoMm3 — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) February 25, 2026

Trascendió que Larry Devoe, venía desempeñando como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y representante del Estado ante organismos internacionales, asume la jefatura de la acción penal de forma provisional.

Juramentan a Larry Devoe.

Se va Tarek. Pero la Fiscalía sigue donde siempre ha estado:

alineada. No es transición.

Es continuidad con otro nombre. pic.twitter.com/J6hXmL4TXt — 𝑴𝒆𝒍ania🩵 (@melania0880) February 26, 2026

Durante el acto de juramentación, las autoridades legislativas instaron a Devoe a ejercer sus funciones con «honestidad y lealtad», garantizando la estabilidad del sistema judicial.

Se hizo pública la carta enviada por Tarek William Saab al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para formalizar su renuncia al cargo de fiscal general de la República. pic.twitter.com/A8aLbzayuB — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) February 26, 2026

Saab designado como Defensor del Pueblo

Por otro lado, se confirmó la salida de Alfredo Ruiz de la Defensoría del Pueblo, alegando razones de salud. Ante esta vacante, la Asamblea Nacional designó al propio Tarek William Saab como Defensor del Pueblo encargado.

El Parlamento ya ha activado el Comité de Postulaciones Judiciales para iniciar la evaluación de los candidatos que ocuparán estos cargos de forma permanente por el resto del período constitucional.

