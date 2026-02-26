Cuba intercepta lancha de Florida en operativo contra presunta «infiltración terrorista»

La Habana.- Cuatro personas fueron asesinadas y seis personas heridas la tarde del miércoles 25 de febrero en aguas territoriales cubanas, cerca de Cayo Falcones, provincia de Villa Clara, cuando fuerzas de las Tropas Guardafronteras de Cuba interceptaron una lancha rápida con matrícula de Florida, Estados Unidos.

Según el reporte oficial de Cuba, el enfrentamiento se produjo luego de que los ocupantes de la embarcación desobedecieran las órdenes de identificación y abrieran fuego contra la patrulla cubana. De la misma manera, indicaron que un oficial cubano también resultó lesionado durante el intercambio de disparos.

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) calificó el suceso como un intento de «infiltración con fines terroristas». Al mismo tiempo, las autoridades de la isla informaron la incautación de un arsenal que incluía fusiles de asalto, municiones, artefactos explosivos artesanales, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje.

🇨🇺| #Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. 📎| https://t.co/fp1rOpmJbV pic.twitter.com/wbT25m911g — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) February 25, 2026

Asimismo, el gobierno cubano vinculó a los implicados, en su mayoría residentes en Estados Unidos con presuntos antecedentes delictivos, con una operación organizada desde el exterior para desestabilizar la soberanía nacional y la seguridad en la región.

EE.UU. investiga el caso

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó que Washington está investigando los hechos de manera independiente para verificar la identidad de las víctimas y determinar si se trata de ciudadanos o residentes estadounidenses.

Rubio calificó el incidente como «altamente inusual» y advirtió que su administración no basará sus conclusiones únicamente en la versión del gobierno cubano, asegurando que Estados Unidos «actuará en consecuencia» una vez se esclarezcan los detalles.

🇺🇸🇨🇺 | Marco Rubio sobre la muerte de cuatro personas que viajaban en una embarcación estadounidense y que fueron abatidas por la Guardia Costera de Cuba: «No voy a especular. Averiguaremos lo que pasó y responderemos en consecuencia». pic.twitter.com/oHjzr3NQSh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 26, 2026

De la misma manera, el fiscal general de Florida también anunció la apertura de una investigación estatal para determinar las responsabilidades legales desde territorio norteamericano.

