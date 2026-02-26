jueves, febrero 26, 2026
Contabilizan más de 50 fallecidos por inundaciones en Perú

Contabilizan más de 50 fallecidos por inundaciones en Perú
Foto: Cortesía X @presidenciaperu
Maria Gabriela Perez

Lima.- El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) presentó un balance actualizado sobre el impacto de la temporada de lluvias en diversas ciudades de  Perú, confirmando la muerte de al menos 56 personas hasta la fecha.

El informe oficial publicado en diversos medios de comunicación detalla que las muertes han sido provocadas principalmente por deslizamientos de tierra (huaicos), inundaciones, tormentas eléctricas y el desborde de ríos que han golpeado con severidad las zonas andinas y amazónicas del país.

De la misma manera, el gobierno contabiliza más de 4.000 ciudadanos damnificados y cerca de 60.000 personas que enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos debido al aislamiento.

Por otro lado se conoció que la región de Arequipa que se sitúa actualmente como el epicentro de la tragedia, han reportado al menos seis fallecidos tras el desborde de torrenteras que inundaron vías principales y terminales terrestres.

Cae helicóptero de la Fuerza Aérea

La situación en el sur se agravó con la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea que realizaba labores de asistencia, resultando en 15 víctimas adicionales.

De la misma manera, el Ejecutivo decretó Estado de Emergencia en 17 distritos, principalmente en las provincias de Arequipa e Ica, para agilizar el envío de ayuda humanitaria y la reparación de infraestructura crítica como la Carretera Panamericana Sur.

Por otro lado, la región de Áncash ha registrado más de 200 eventos naturales en lo que va del año, afectando a cientos de familias y dañando infraestructuras de salud y educación. El reporte de daños a nivel nacional incluye más de 1.500 viviendas declaradas inhabitables y miles de metros de vías destruidas, lo que complica el traslado de suministros hacia comunidades aisladas.

Además se conoció que otros departamentos están bajo alerta roja y vigilancia constante por el riesgo de movimientos en masa incluyen a Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Huancavelica y Junín.

