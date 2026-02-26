Contabilizan más de 50 fallecidos por inundaciones en Perú

Lima.- El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) presentó un balance actualizado sobre el impacto de la temporada de lluvias en diversas ciudades de Perú, confirmando la muerte de al menos 56 personas hasta la fecha.

El informe oficial publicado en diversos medios de comunicación detalla que las muertes han sido provocadas principalmente por deslizamientos de tierra (huaicos), inundaciones, tormentas eléctricas y el desborde de ríos que han golpeado con severidad las zonas andinas y amazónicas del país.

Ver más: Perú nombra a José María Balcázar como nuevo presidente interino

De la misma manera, el gobierno contabiliza más de 4.000 ciudadanos damnificados y cerca de 60.000 personas que enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos debido al aislamiento.

Acciones coordinadas en Arequipa 🇵🇪

Junto a los ministros de Estado, el presidente José María Balcázar recibió el informe de las autoridades regionales sobre la situación y las afectaciones registradas en Arequipa. El encuentro permitió articular esfuerzos y definir una hoja de… pic.twitter.com/jwdvCSf6qH — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026

Por otro lado se conoció que la región de Arequipa que se sitúa actualmente como el epicentro de la tragedia, han reportado al menos seis fallecidos tras el desborde de torrenteras que inundaron vías principales y terminales terrestres.

#AtendemosArequipa 🔴 El presidente José María Balcázar, la titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y los ministros llegaron a la región de Arequipa para coordinar con las autoridades locales y sumar esfuerzos frente a la emergencia. Un trabajo articulado para… pic.twitter.com/uZprIfy68I — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026

Cae helicóptero de la Fuerza Aérea

La situación en el sur se agravó con la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea que realizaba labores de asistencia, resultando en 15 víctimas adicionales.

De la misma manera, el Ejecutivo decretó Estado de Emergencia en 17 distritos, principalmente en las provincias de Arequipa e Ica, para agilizar el envío de ayuda humanitaria y la reparación de infraestructura crítica como la Carretera Panamericana Sur.

🔴 El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en más de 246 distritos de 14 regiones del país para mitigar los riesgos por intensas precipitaciones. Esta medida permite priorizar la rehabilitación de servicios básicos y la protección de la infraestructura en las zonas más… pic.twitter.com/hH8FbuQPg1 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026

Por otro lado, la región de Áncash ha registrado más de 200 eventos naturales en lo que va del año, afectando a cientos de familias y dañando infraestructuras de salud y educación. El reporte de daños a nivel nacional incluye más de 1.500 viviendas declaradas inhabitables y miles de metros de vías destruidas, lo que complica el traslado de suministros hacia comunidades aisladas.

Recuperando la transitabilidad en Cayma 🚜 El presidente José María Balcázar supervisó en terreno el despliegue de maquinaria pesada en el sector de Villa Continental. Esta intervención estratégica busca acelerar la limpieza y el encauzamiento de las zonas críticas del distrito,… pic.twitter.com/sTCEdST3eL — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 26, 2026

Además se conoció que otros departamentos están bajo alerta roja y vigilancia constante por el riesgo de movimientos en masa incluyen a Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Huancavelica y Junín.

Ver más: Perú en caos: Balcázar asume la presidencia tras la caída de Jerí