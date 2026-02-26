Charlotte, NC.- Este es un año histórico para el fútbol en Estados Unidos, y para celebrarlo, Charlotte FC lanza una entrada de $26 para la temporada 2026. Estas entradas estarán disponibles para todos los partidos en Ticketmaster o en la taquilla del Bank of America Stadium.
This is a historic year for soccer in the U.S., and to celebrate, we're launching a $26 ticket for the 2026 season! 💙
These tickets will be available for 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 match on Ticketmaster or at the box office at Bank of America Stadium.https://t.co/ZesecgBW44
— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 26, 2026
La quinta temporada en The Fortress comienza el 7 de marzo a las 7:30 p.m. con el partido entre The Crown y Austin FC. ¡No te lo pierdas!
Faltan pocos días para que los chicos regresen con los mejores fanáticos de la MLS, ¡y están listos para la fiesta!
Cómo ver el Charlotte FC vs. LA Galaxy el 1 de marzo
Inicio: 10:30 p. m. ET
Transmisión: VER EN APPLE TV
¡Disfruta de la temporada 2026 de la MLS con una suscripción a Apple TV! Suscríbete en la app de Apple TV y disfruta de la temporada 2026, incluyendo la Leagues Cup y los Playoffs de la Copa MLS. En todas las pantallas. Sin cortes de señal.
Socios Abonados, revisen su correo electrónico para obtener los enlaces de descarga.
Escuchar:
Radio: WFNZ 92.7 FM (ENG); 106.1 FM (WOLS) (ESP)
Recuerden, The Crown regresa a la acción el 7 de marzo a las 7:30 p.m. contra el Austin FC. Los primeros aficionados en llegar recibirán la camiseta de fiesta de edición limitada, presentada por Ally.
Con información de Charlotte FC