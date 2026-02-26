jueves, febrero 26, 2026
Modified date:

Charlotte FC anuncia un precio de entrada de $26 para la temporada 2026

DEPORTES
Charlotte FC anuncia un precio de entrada de $26 para la temporada 2026
Cortesía: Charlotte FC
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Este es un año histórico para el fútbol en Estados Unidos, y para celebrarlo, Charlotte FC lanza una entrada de $26 para la temporada 2026. Estas entradas estarán disponibles para todos los partidos en Ticketmaster o en la taquilla del Bank of America Stadium.

La quinta temporada en The Fortress comienza el 7 de marzo a las 7:30 p.m. con el partido entre The Crown y Austin FC. ¡No te lo pierdas!

Faltan pocos días para que los chicos regresen con los mejores fanáticos de la MLS, ¡y están listos para la fiesta! 

Cómo ver el Charlotte FC vs. LA Galaxy el 1 de marzo

Inicio: 10:30 p. m. ET

Transmisión: VER EN APPLE TV

¡Disfruta de la temporada 2026 de la MLS con una suscripción a Apple TV! Suscríbete en la app de Apple TV y disfruta de la temporada 2026, incluyendo la Leagues Cup y los Playoffs de la Copa MLS. En todas las pantallas. Sin cortes de señal.

Socios Abonados, revisen su correo electrónico para obtener los enlaces de descarga.

Para obtener más información sobre cómo ver los partidos de la MLS, haga clic aquí.

Escuchar:

Radio: WFNZ 92.7 FM (ENG); 106.1 FM (WOLS) (ESP)

Para obtener más información sobre Streaming/Radio, haga clic aquí .

Recuerden, The Crown regresa a la acción el 7 de marzo a las 7:30 p.m. contra el Austin FC. Los primeros aficionados en llegar recibirán la camiseta de fiesta de edición limitada, presentada por Ally.

Con información de Charlotte FC

Video: Así vive la fanaticada la emoción del fútbol en la ciudad reina de Charlotte

