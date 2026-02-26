CBP desmantela red de vigilancia de cárteles en la frontera de Arizona

Texas.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) anunció la captura de un «explorador» (scout) al servicio de cárteles de narcotráfico en las montañas de Sierra Pinta.

En un comunicado, explicaron que el procedimiento lo ejecutaron agentes del sector Yuma, en coordinación con Operaciones Aéreas y Marinas. El sujeto, cuya identidad no fue revelada pero que cuenta con dos expulsiones previas del país, utilizaba puntos estratégicos en las alturas para monitorear el movimiento de los agentes fronterizos y facilitar el cruce ilegal de personas y narcóticos.

Explicaron que durante el operativo, las autoridades descubrieron un campamento equipado con paneles solares, suministros de alimentos y equipos de comunicación avanzada que permitían al sospechoso operar de manera autónoma durante varios días en zonas remotas.

Garantizan la seguridad en la frontera

Destacaron que en el sector de Yuma, el uso de tecnología solar es una táctica recurrente de estas organizaciones criminales para mantener cargadas las baterías de sus equipos de vigilancia.

Al respecto, Dustin Caudle, Jefe interino de la Patrulla Fronteriza en la zona, destacó que el desmantelamiento de estas redes de espionaje es fundamental para garantizar la seguridad de los agentes y de las comunidades fronterizas ante las «despiadadas» tácticas de las organizaciones transnacionales.

En este sentido, señalaron que el detenido enfrenta cargos por entrada ilegal bajo el Título 8 del Código de EE.UU. y la fiscalía buscará agravantes en su sentencia debido a sus funciones de vigilancia estratégica para el crimen organizado.

