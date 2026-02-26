Capturan en New York a un ucraniano buscado por intento de asesinato

Buffalo.- Autoridades policiales, anunciaron que en una operación conjunta entre ICE Buffalo, el FBI, el Servicio de Alguaciles y la división de Investigación Criminal del IRS culminó con el arresto de Mykola Zhytnichenko, un ciudadano ucraniano de 41 años buscado en su país por delitos graves.

En un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detalló que Zhytnichenko, quien ingresó a EE.UU. en marzo de 2023 bajo un programa de libertad condicional humanitaria (parole).

Sin embargo, denunciaron que el detenido es acusado por las autoridades de Ucrania de intentar asesinar a un jefe de unidad policial mediante un artefacto explosivo. Además de cargos por narcotráfico y crimen organizado.

Explicaron que la detención se llevó a cabo en Binghamton tras una estrecha colaboración con socios internacionales para localizar al fugitivo, quien se encontraba prófugo desde octubre de 2023.

Ver más: Melania Trump: Siete niños ucranianos más reunidos con sus familias

Realizan el procedimiento de su deportación

Al respecto, Erin Keegan, agente especial a Cargo de HSI Buffalo, enfatizó que Estados Unidos no tolerará que fugitivos utilicen el territorio nacional para evadir la justicia por crímenes graves cometidos en el extranjero.

Por su parte, la directora interina de ERO Buffalo, Tammy Marich, señaló que este arresto pone de manifiesto que quienes intentan abusar de los programas migratorios para escapar de procesos judiciales serán responsables ante la ley.

En este sentido, señalaron que Zhytnichenko fue trasladado al Centro de Detención Federal de Buffalo, donde permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de sus procedimientos de deportación.

Video: Inscripción inicial de Visas H-1B