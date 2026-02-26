Advierten que el cierre del gobierno compromete la seguridad del Mundial de la FIFA

Washington.- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, advirtió sobre las consecuencias del actual cierre del gobierno impulsado por los demócratas, señalando que la falta de financiamiento está afectando directamente la preparación del país para eventos de magnitud internacional.

Según Noem en sus redes sociales, manifestó que el cese de operaciones ha obligado a colocar a gran parte del personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en licencia administrativa, justo cuando se encontraban en las etapas finales de revisión de solicitudes críticas para garantizar una supervisión adecuada de la seguridad nacional.

La funcionaria destacó que el Programa de Subvenciones para la Copa Mundial de la FIFA aún no ha otorgado fondos debido a la parálisis legislativa, lo que genera una vulnerabilidad creciente ante posibles amenazas.

«Cuanto más tiempo pase el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin financiamiento, menos preparada estará nuestra nación para los desafíos de seguridad en la Copa Mundial de la FIFA y las celebraciones de América 250″, afirmó Noem.

Al mismo tiempo, subrayó que la capacidad operativa del departamento para proteger a los ciudadanos en estos eventos masivos está en riesgo inminente.

FEMA was in the final stages of reviewing applications to ensure proper oversight when Democrats shut down the government putting significant portions of the FEMA staff on administrative leave. No funds have been awarded yet under the FIFA World Cup Grant Program. The longer DHS… pic.twitter.com/08Yin3OD1s — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 26, 2026

Alertó que también impacta la seguridad de EE.UU.

Por otro lado, Noem fue enfática al señalar que este bloqueo político no solo retrasa procesos administrativos, sino que impacta directamente en la seguridad nacional de los Estados Unidos.

En este sentido, Noem argumentó que la misión de proteger la patria se ve obstaculizada por la falta de recursos, lo que debilita la infraestructura de vigilancia y respuesta necesaria para eventos que atraerán a millones de visitantes de todo el mundo.

Por último, la secretaria Kristi Noem hizo un llamado urgente a los legisladores demócratas para poner fin al cierre gubernamental de manera inmediata. «Los demócratas deben terminar este cierre ahora y permitir que el DHS regrese a su misión fundamental de proteger la patria», sentenció.

