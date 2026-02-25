Persecución policial en Monroe e Indian Trail culmina con arresto

Monroe, NC.- Una persecución vehicular que se extendió desde Monroe hasta Indian Trail terminó con la detención de un conductor acusado de huir en un vehículo reportado como robado. El incidente involucró a varias agencias de seguridad de Union County y dejó daños materiales en propiedades públicas y patrullas policiales.

El Departamento de Policía de Monroe localizó una camioneta Nissan NV blanca que figuraba como sustraída en el condado Mecklenburg. Cuando los oficiales intentaron efectuar una parada de tráfico, el conductor —identificado posteriormente como Joshua Orr— aceleró y escapó, lo que dio inicio a una persecución de alta velocidad.

Durante el seguimiento, Orr condujo de manera errática y puso en riesgo a conductores y peatones. Cruzó al carril contrario, atravesó zonas de circulación pública y excedió los límites de velocidad establecidos. Ante la peligrosidad de la maniobra, los oficiales solicitaron apoyo adicional mientras el vehículo avanzaba en dirección a Indian Trail.

Al ingresar a esa jurisdicción, los agentes pidieron que la Oficina del Sheriff de Union County asumiera el control operativo. Las autoridades evaluaron que la conducta del conductor representaba una amenaza inmediata para la seguridad pública y decidieron intervenir de forma táctica para detener el vehículo lo antes posible.

Los agentes desplegaron dispositivos de detención conocidos como “palos de parada”, los cuales lograron desinflar los neumáticos de la camioneta. A pesar del daño, Orr continuó la marcha hasta que el neumático delantero derecho se desprendió por completo. En su intento por evadir el cerco policial, giró hacia CPCC Lane, una vía sin salida.

El conductor atravesó una reja perteneciente a una propiedad escolar, lo que provocó daños adicionales tanto a su vehículo como a unidades policiales. Finalmente detuvo la marcha y trató de escapar a pie. Sin embargo, resbaló sobre una acumulación de hojas húmedas y cayó al suelo, lo que facilitó su captura sin que se registraran nuevos incidentes.

La Oficina del Sheriff colaboró en el traslado del detenido al Centro de Detención del Union County. El Departamento de Policía de Monroe lidera la investigación y determinará los cargos correspondientes. Las autoridades no reportaron heridos, aunque continúan evaluando los daños materiales derivados de la persecución.

