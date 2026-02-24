Wednesday Night Live: Proyección de la película Vainilla

Charlotte, NC.- Wednesday Night Live trae la proyección gratuita de la película Vainilla en The Mint Museum de Uptown el 4 de marzo, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. La película es dirigida por Mayra Hermosillo (México, 2025, 96 min, español con subtítulos en inglés). Es presentada por Cine Casual. Vea el tráiler a continuación:

El bar abre a las 6:30 p.m. La proyección empieza a las 7:00 p.m.

Sinopsis

A finales de los años 80, Roberta, una niña de ocho años, observa cómo su hogar puede desaparecer por las crecientes deudas que le acechan. Una batalla por conservar la casa y la familia, con solo mujeres en la primera línea del frente, que transformará la forma en que se ve a sí misma, pero también a quienes la rodean.

Cine Casual es una organización de artes mediáticas con sede en Charlotte y la principal presentadora de cine latinoamericano en las Carolinas. A través de proyecciones durante todo el año y programas comunitarios, unen a las personas para fomentar la pertenencia, el orgullo cultural y la conexión comunitaria entre públicos multilingües y multigeneracionales.