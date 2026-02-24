Trump presentará ante el Congreso su visión de una «Nueva Era de Prosperidad»

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump pronunciará su discurso del Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio el martes 24 de febrero.

Según adelantó la Casa Blanca a través de sus redes sociales, el mandatario destacará los logros de su primer año de gestión, centrándose en el fortalecimiento de la soberanía nacional y el crecimiento económico.

Es de mencionar, que Trump pronunciará su primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato a las 9:00 de la noche.

La portavoz Karoline Leavitt confirmó en sus redes sociales, que el mensaje tendrá un tono histórico, coincidiendo con el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, y definirá las prioridades legislativas para el resto del año.

President Trump's State of the Union Address will celebrate 250 glorious years of our nation's independence and excellence, highlighting incredible stories of American heroes throughout the speech. In one year, President Trump has turned our country around from the brink of… https://t.co/GzXdAktTPq — Karoline Leavitt (@PressSec) February 24, 2026

Se conoció que en el ámbito económico, el presidente resaltará la implementación de políticas de desregulación y la reforma arancelaria como motores de una nueva «Edad de Oro».

Asimismo, la Casa Blanca ha subrayado el incremento de inversiones en el sector privado y el liderazgo estadounidense en tecnologías críticas como la inteligencia artificial.

THE GOLDEN AGE OF AMERICA IS HERE. TOMORROW – President Donald J. Trump takes the stage for the State of the Union. 🇺🇸🔥 Get ready. This will be EPIC. pic.twitter.com/bQjvdLrOeP — The White House (@WhiteHouse) February 24, 2026

Destacará sobre sus acciones migratorias

Por otro lado, se espera que Trump defienda su estrategia de «paz a través de la fuerza» en el comercio global, argumentando que sus medidas han protegido los empleos locales y han comenzado a reducir el costo de vida para las familias trabajadoras, a pesar de los recientes desafíos judiciales sobre los aranceles.

President Trump has brought stability and prosperity back to the American people by securing historic peace around the world and restoring our great nation’s standing on the global stage. Because of his leadership, the State of our Union is STRONG. https://t.co/tFn4DU7iaj — Department of State (@StateDept) February 24, 2026

De la misma manera, la seguridad fronteriza y la política migratoria ocuparán un lugar central en el discurso. El Ejecutivo destacará lo que denomina «éxitos históricos» en la frontera sur, incluyendo la reactivación de programas de deportación masiva.

Según datos de la administración, se ha logrado una reducción drástica en los cruces ilegales, alcanzando niveles no vistos en décadas. Trump reiterará que el control total de las fronteras es un pilar innegociable para la seguridad nacional y la integridad del sistema legal estadounidense.

Por último, trascendió que el mensaje también abordará temas de seguridad pública y política exterior, incluyendo la designación de organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, como entidades terroristas.

