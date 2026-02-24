martes, febrero 24, 2026
Trump honra a las víctimas con el «Día de la Familia Ángel»

Trump honra a las víctimas con el
Foto: Cortesía https://www.whitehouse.gov/
Maria Gabriela Perez

Washington D.C. – En una emotiva ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una proclama designando el 22 de febrero como el «Día Nacional de la Familia Ángel».

En un comunicado la Casa Blanca, destacó que la fecha conmemora el segundo aniversario del asesinato de la joven Laken Riley y busca honrar la memoria de todos los estadounidenses cuyas vidas fueron arrebatadas por extranjeros indocumentados.

Durante el evento, el primer mandatario estuvo acompañado por familiares de las víctimas, quienes compartieron testimonios sobre la pérdida de sus seres queridos.

Trump reafirmó su compromiso de luchar por las familias estadounidenses, asegurando que su administración trabaja incansablemente para lograr que la frontera sea la más segura en la historia de la nación y evitar que más personas sufran estas tragedias.

Familiares agradecieron a Trump

Por otro lado, los lamiliares como Allyson Phillips y Marie Vega agradecieron públicamente al presidente por restaurar el orden legal y por «no apartar la mirada» ante su dolor.

Los testimonios destacaron la importancia de las políticas actuales de deportación y rendición de cuentas, contrastando la gestión actual con las políticas de fronteras abiertas que, según los oradores, fallaron en proteger a sus hijos y hermanos.

En este sentido, la Casa Blanca, destacó que la proclama oficial establece un día de recuerdo y reflexión para los seres queridos que enfrentan las consecuencias de la criminalidad migratoria.

Además, la administración subrayó que la prioridad absoluta es remover a los criminales peligrosos de las comunidades, enviando un mensaje claro de que cualquier entrada ilegal al país conlleva consecuencias estrictas bajo el marco de la ley vigente.

