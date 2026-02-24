SpaceX Dragon regresa a la Tierra con tesoros científicos

Cabo Cañaveral.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y sus socios internacionales se preparan para recibir una invaluable colección de investigación científica y hardware el jueves 26 de febrero.

En un comunicado, explicaron que la nave espacial Dragon de SpaceX tiene programado desacoplarse de la Estación Espacial Internacional (EEI) a las 12:05 p.m. EST, marcando el cierre de la 33ª misión de Servicios de Abastecimiento Comercial.

Destacaron que tras un viaje de regreso de casi doce horas, se espera que la cápsula realice un amerizaje frente a las costas de California aproximadamente a las 11:44 p.m. PST.

Asimismo, detallaron que la misión Dragon no solo sirvió como vehículo de transporte, sino que introdujo una capacidad operativa crítica: el reimpulso de la estación.

Por otro lado, indicaron que durante su estancia, la nave realizó seis maniobras para elevar la altitud del complejo orbital, contrarrestando la resistencia atmosférica y garantizando la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma.

Investigaciones beneficiarán al sector salud

La NASA destacó que este avance tecnológico es vital mientras la NASA transfiere gradualmente las operaciones en órbita terrestre baja a socios comerciales, permitiendo a la agencia enfocar sus recursos en las misiones de espacio profundo de la campaña Artemis hacia la Luna y Marte.

Por otro lado, detallaron que entre los tesoros científicos que regresan se encuentran los resultados del estudio Euro Material Ageing, que analizó la degradación de 141 materiales tras un año de exposición al vacío espacial, y el experimento de cristales líquidos de Tailandia.

En este sentido, destacaron que en el ámbito de la salud, la misión trae de vuelta muestras congeladas del experimento Stellar Stem Cells, que estudia el impacto de la microgravity en el crecimiento de células madre cerebrales y cardíacas. Estos datos podrían revolucionar los tratamientos para enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la ELA.

