Charlotte, NC.- El portero croata del Charlotte FC, Kristijan Kahlina, fue nombrado para el primer Equipo de la Jornada de la MLS para la temporada 2026 luego de una actuación de 10 salvadas, la mejor de su carrera, en el sorteo de apertura de la temporada del Club en St. Louis CITY SC.
An easy decision 🇭🇷
Kahlina earns a spot on the first @MLS Team of the Matchday of the season! pic.twitter.com/6tayrIlWz0
— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 23, 2026
La nominación de Kahlina al TOTMD marca su octava vez obteniendo el honor semanal desde que se unió a The Crown en 2022.
El portero ha mejorado constantemente en cada primer partido de la temporada, realizando una, cuatro, tres, cinco y finalmente diez atajadas en cada uno de los partidos inaugurales del Club, respectivamente. Además, Kahlina ha consolidado la defensa del Crown, logrando al menos un punto en cada uno de los últimos tres primeros encuentros.
De los siete equipos de la Conferencia Este que juegan fuera de casa, el CLTFC fue solo uno de los dos clubes que sumó un punto (Red Bull New York en Orlando City), lo que le permitió alcanzar el quinto puesto de la tabla de cara a la segunda jornada.
El próximo partido de The Crown será otro viaje por carretera en la Conferencia Oeste, esta vez para enfrentar a los campeones de la Copa MLS 2024, LA Galaxy, el sábado 28 de febrero. El inicio en el Dignity Health Sports Park está programado para las 10:30 p. m., hora del Este, y el partido se podrá seguir en Apple TV.
Vea a continuación el Equipo completo de la jornada
F: Petar Musa (DAL), Julian Hall (RBNY), Sam Surridge (NSH)
M: Denis Bouanga (LAFC), Adri Mehmeti (RBNY), Stephen Eustáquio (LAFC), Guilherme (HOU)
D: Daniel Munie (SJ), Miles Robinson (CIN), Christopher McVey (SD)
GK: Kristijan Kahlina (CLT)
Entrenador: Marc Dos Santos (LAFC)
Banquillo: Maxime Crépeau (ORL), Cole Bassett (POR), Sebastian Berhalter (VAN), Marcel Hartel (STL), Warren Madrigal (NSH), Paul Rothrock (SEA), Anders Dreyer (SD), Logan Farrington (DAL), Tai Baribo (DC)
Con información de Charlotte FC