Charlotte, NC.- El portero croata del Charlotte FC, Kristijan Kahlina, fue nombrado para el primer Equipo de la Jornada de la MLS para la temporada 2026 luego de una actuación de 10 salvadas, la mejor de su carrera, en el sorteo de apertura de la temporada del Club en St. Louis CITY SC.

La nominación de Kahlina al TOTMD marca su octava vez obteniendo el honor semanal desde que se unió a The Crown en 2022.

El portero ha mejorado constantemente en cada primer partido de la temporada, realizando una, cuatro, tres, cinco y finalmente diez atajadas en cada uno de los partidos inaugurales del Club, respectivamente. Además, Kahlina ha consolidado la defensa del Crown, logrando al menos un punto en cada uno de los últimos tres primeros encuentros.

De los siete equipos de la Conferencia Este que juegan fuera de casa, el CLTFC fue solo uno de los dos clubes que sumó un punto (Red Bull New York en Orlando City), lo que le permitió alcanzar el quinto puesto de la tabla de cara a la segunda jornada.