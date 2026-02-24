Jalisco intenta retomar actividades tras la caída de «El Mencho»

Guadalajara.- Autoridades de México anunciaron que fueron desplegados más de 10 mil efectivos militares, tras la incertidumbre que se vive en diversos estados del país, por la muerte de Nemesio Oseguera, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de medios de comunicación se conoció que para contener la crisis, el Gobierno Federal ha desplegado a los efectivos militares con el objetivo de restablecer el orden y proteger a los civiles.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su última declaración que el país ha recuperado la calma, la realidad en las calles de Jalisco muestra un panorama distinto, con brigadas retirando restos de autos calcinados y reportes de focos de violencia activos en zonas rurales como Tapalpa.

Esta mañana el servicio de transporte público opera con normalidad en todo el estado. En la zona metropolitana de Guadalajara el Siteur reporta una operación al 100%, mientras que las rutas convencionales arrancaron operaciones al 60%. El Mercado de Abastos trabaja con… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus en sus redes sociales informó la mañana del martes 24 de febrero que “el servicio de transporte público opera con normalidad en todo el estado. En la zona metropolitana de Guadalajara el Siteur reporta una operación al 100%, mientras que las rutas convencionales arrancaron operaciones al 60%”.

Las cuatro líneas de #MiTren y las rutas de Mi Transporte Tren Ligero operan al 100 %, brindando servicio conforme a su horario habitual y sin contratiempos en sus recorridos. pic.twitter.com/fSkr5T7AFl — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 24, 2026

Actividades escolares se reactivarán el miércoles

Además, indicó que en el transcurso del día las tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia estarán “abriendo de manera regular. Además, abrirán las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras”.

Ver más: Fiscalía de México abre 57 investigaciones por violencia en 14 estados

Asimismo, en rueda de prensa anunció que el miércoles 25 de febrero se reactivarán las clases en todos los niveles educativos del estado.

El Código Rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo. En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases en… pic.twitter.com/BDUHoAzf24 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

Por último, es de destacar que Guadalajara es una de las sedes principales del próximo Mundial de Fútbol. Sin embargo, representantes de la FIFA evitaron pronunciarse sobre la situación de seguridad.

El despliegue de seguridad se mantendrá de forma indefinida para garantizar que la transición operativa del cartel no derive en nuevos episodios de violencia urbana.

Las unidades convencionales de transporte público se encuentran operando con normalidad en todo el estado. pic.twitter.com/65nivyArdy — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 24, 2026

Video: Prevención al alcance: El uso correcto del Extintor.