Jalisco intenta retomar actividades tras la caída de «El Mencho»

Jalisco intenta retomar actividades tras la caída de
Foto: Cortesía X @GobiernoJalisco
Maria Gabriela Perez

Guadalajara.- Autoridades de México anunciaron que fueron desplegados más de 10 mil efectivos militares, tras la incertidumbre que se vive en diversos estados del país, por la muerte de Nemesio Oseguera, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de medios de comunicación se conoció que para contener la crisis, el Gobierno Federal ha desplegado a los efectivos militares con el objetivo de restablecer el orden y proteger a los civiles.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su última declaración que el país ha recuperado la calma, la realidad en las calles de Jalisco muestra un panorama distinto, con brigadas retirando restos de autos calcinados y reportes de focos de violencia activos en zonas rurales como Tapalpa.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus en sus redes sociales informó la mañana del martes 24 de febrero que “el servicio de transporte público opera con normalidad en todo el estado. En la zona metropolitana de Guadalajara el Siteur reporta una operación al 100%, mientras que las rutas convencionales arrancaron operaciones al 60%”.

Actividades escolares se reactivarán el miércoles

Además, indicó que en el transcurso del día las tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia estarán “abriendo de manera regular. Además, abrirán las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras”.

Asimismo, en rueda de prensa anunció que el miércoles 25 de febrero se reactivarán las clases en todos los niveles educativos del estado.

Por último, es de destacar que Guadalajara es una de las sedes principales del próximo Mundial de Fútbol. Sin embargo, representantes de la FIFA evitaron pronunciarse sobre la situación de seguridad.

El despliegue de seguridad se mantendrá de forma indefinida para garantizar que la transición operativa del cartel no derive en nuevos episodios de violencia urbana.

