Hombre bajo custodia muere tras traslado médico en Guilford

Guilford, NC.- El lunes 23 de febrero de 2026, a las 12:45 a. m., autoridades de Guilford County trasladaron de emergencia a un interno desde el Centro de Detención de Guilford, ubicado en High Point, hacia el Hospital Regional de High Point tras presentar una complicación médica mientras permanecía bajo custodia.

El sheriff Danny H. Rogers confirmó que el fallecido respondía al nombre de Scott Alan Fanter, hombre blanco de 44 años de edad. Durante el traslado, el personal constató que mantenía pulso. Sin embargo, a las 2:00 a. m., el equipo médico del hospital declaró su muerte.

Fanter permanecía detenido sin derecho a fianza y esperaba comparecer ante la corte el próximo 27 de marzo de 2026. Las autoridades lo arrestaron el 28 de enero de 2026 y lo acusaron de asalto con arma mortal que inflige lesiones graves, intento de asesinato en primer grado y agresión menor por apuntar con un arma. El caso seguía su curso judicial al momento del incidente.

El sheriff notificó a los familiares más cercanos tras confirmar el deceso. La Oficina del Sheriff del Condado Guilford activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. La División de Normas Profesionales inició una revisión administrativa interna, mientras que la Unidad de Investigación de Delitos Graves abrió una pesquisa paralela para determinar con precisión las circunstancias que rodearon la muerte.

La normativa vigente en Carolina del Norte establece restricciones claras sobre la divulgación de información en investigaciones activas. Por esa razón, la oficina limitó los detalles adicionales relacionados con el caso. Las autoridades señalaron que ofrecerán actualizaciones cuando el proceso investigativo lo permita.

La muerte de una persona bajo custodia activa procedimientos estrictos de supervisión y análisis institucional. Los organismos responsables deben evaluar tanto las condiciones médicas previas del detenido como la actuación del personal durante el evento y el traslado. Estos procesos buscan garantizar transparencia, cumplimiento de protocolo y revisión exhaustiva de cada actuación.

Hasta el momento, la Oficina del Sheriff no ha informado sobre indicios de conducta indebida ni sobre hallazgos preliminares relacionados con la causa específica del fallecimiento. Las investigaciones continúan en desarrollo.

