EE.UU. a cárteles: Habrá graves consecuencias si tocan a un estadounidense

Washington.- La Casa Blanca emitió el martes 24 de febrero una advertencia a las organizaciones criminales en México, tras la ola de violencia desatada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».

Al respecto, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa del gobierno estadounidense, informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos de EE.UU. heridos o fallecidos. Sin embargo, fue tajante al señalar que cualquier agresión contra sus nacionales tendrá «consecuencias devastadoras» bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

De la misma manera, a través de varios medios de comunicación se conoció que el gobierno de EE. UU. confirmó que la exitosa operación del ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco, fue el resultado de una estrecha cooperación de inteligencia entre ambas naciones.

Leavitt subrayó que este golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es un reflejo de la política de «mano dura» de la administración Trump, que recientemente designó a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

🔴La Casa Blanca advierte: "los cárteles mexicanos saben que no deben poner un dedo sobre un solo estadounidense o enfrentarán severas consecuencias"pic.twitter.com/nNKWLIVDyJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 24, 2026

Reiteró que esta estrategia incluye el uso de medidas letales en rutas marítimas para frenar el ingreso de narcóticos al territorio estadounidense.

Estadounidenses varados en México

Por otro lado, se conoció a través de varios medios de comunicación que en el oeste de México, la situación es crítica para cientos de turistas estadounidenses que han quedado atrapados en destinos como Puerto Vallarta y Guadalajara debido al caos operativo.

🔴#ALMOMENTO 🔴🗣️ Tras la muerte de El Mencho, Estados Unidos advierte a cárteles mexicanos de "graves consecuencias" si hieren o afectan a sus ciudadanos. La Casa Blanca confirmó que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras el… pic.twitter.com/MxUtfiyWj5 — El Universal (@El_Universal_Mx) February 24, 2026

En este sentido, el gobierno de Trump aseguró que mantiene una presión constante sobre el gobierno mexicano para que intensifique sus acciones y erradique el tráfico de sustancias mortales que fluyen hacia la frontera sur.

Por último, la Casa Blanca reiteró que no dará marcha atrás en su misión de desmantelar estas estructuras criminales para proteger la seguridad y la integridad de sus ciudadanos en el extranjero.

