Mooresville, NC.- El 23 de febrero, autoridades judiciales programaron la comparecencia en corte de dos personas detenidas en Mooresville tras un procedimiento que reveló presunto tráfico de drogas, posesión con intención de venta y tenencia ilegal de arma de fuego.

El caso inició el 21 de febrero de 2026, cuando el Departamento de Policía de Mooresville acudió a 109 Alcove Road para atender un reporte por posible fraude. Al llegar, los oficiales identificaron que uno de los involucrados, Adajeon Mehki Magazine-Izzard, de 26 años, mantenía órdenes de arresto activas.

Los agentes localizaron a Magazine-Izzard y a Samantha Lee Manion, de 27 años y residente de Los Ángeles, California, dentro de un vehículo estacionado en un negocio cercano. La policía ejecutó la detención de Magazine-Izzard por las órdenes pendientes y realizó un registro del automóvil.

Durante la inspección, los oficiales incautaron 150 gramos de hongos psilocibina, 382 gramos de marihuana, 25.6 gramos de cera THC, 39 bolígrafos con THC, 23.5 gramos de MDMA, 28.2 gramos de Adderall y una pistola calibre 9 milímetros. Tras el hallazgo, las autoridades procedieron con el arresto de Manion.

Magazine-Izzard enfrenta tres cargos por posesión con intención de vender y entregar sustancias del Lista VI, tres cargos por posesión de delito grave del mismo calendario, dos cargos por posesión con intención de vender sustancias de las Listas I y II, y dos cargos por tráfico de sustancias de la Lista II por posesión y transporte. Además, enfrenta cargos por mantener un vehículo para el uso o venta de sustancias controladas, posesión de parafernalia de drogas, posesión de arma de fuego por un delincuente y portación ilegal de arma oculta.

Manion enfrenta tres cargos por posesión con intención de vender sustancias del Calendario VI, tres cargos por posesión grave del mismo calendario, dos cargos por posesión con intención de vender sustancias de las Listas I y II, dos cargos por tráfico de la Lista II por posesión y transporte, mantenimiento de vehículo para actividades relacionadas con drogas y posesión de parafernalia.

Las autoridades trasladaron a ambos al Centro de Detención de Iredell County. Magazine-Izzard permanece detenido sin derecho a fianza, mientras que el tribunal fijó para Manion una fianza asegurada de 350.000 dólares.

La investigación continúa en curso mientras el proceso judicial avanza conforme al calendario establecido.

