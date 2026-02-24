martes, febrero 24, 2026


Departamento de Guerra de EE.UU. intercepta buque «Bertha»

Departamento de Guerra de EE.UU. intercepta buque
Foto: Cortesía X @DeptofWar
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos, anunció que las fuerzas militares llevaron a cabo una operación de interdicción marítima y abordaje del buque «Bertha» en el área de responsabilidad del Comando del Indopacífico.

En sus redes sociales, indicaron que la acción se realizó tras confirmar que la embarcación operaba en desafío directo a la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump contra buques sancionados en el Caribe.

Explicaron que el buque fue rastreado desde aguas caribeñas hasta el Océano Índico, donde las fuerzas estadounidenses ejecutaron el derecho de visita sin que se reportaran incidentes.

De la misma manera, el Departamento de Guerra enfatizó que esta operación subraya la capacidad única de la nación para proyectar poder y hacer cumplir sanciones a distancias extremas, asegurando que ninguna otra fuerza posee tal alcance global.

Además, las autoridades militares advirtieron que las aguas internacionales no sirven de refugio para actores sancionados que intentan evadir la justicia. La administración Trump ha reiterado que el uso de la tierra, el aire o el mar para actividades ilícitas será detectado y neutralizado por sus fuerzas operativas, garantizando la seguridad nacional y el orden internacional.

Neutralizan a narco-terroristas en ataque de precisión en el Caribe

Por otro lado, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que, por instrucción del General Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta «Southern Spear» ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas.

En sus redes sociales explicaron que la inteligencia militar confirmó que el objetivo transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe bajo el control de grupos criminales.

Detallaron que durante la acción militar, tres sujetos identificados como narco-terroristas perdieron la vida. Las autoridades confirmaron que no se registraron bajas ni heridos entre las fuerzas militares estadounidenses que participaron en la operación, la cual fue descrita como una respuesta directa a las amenazas de seguridad en la región.

Maria Gabriela Perez
