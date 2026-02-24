Condenan a tres dominicanos por tráfico de personas en Puerto Rico

San Juan.- El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico dictó sentencia contra tres ciudadanos de la República Dominicana por violaciones a las leyes federales de tráfico de extranjeros.

Así lo dio a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), en un comunicado, en el que indicó que los acusados, identificados como José Antonio De León-Pache, Melvin Díaz-Linas y Mikilendy Espiritusanto-Martínez, fueron procesados tras ser capturados en una operación de interdicción en la costa norte de la isla.

Explicaron que las sentencias, emitidas por delitos bajo el Título 8 del Código de EE. UU., varían según el grado de implicación: De León-Pache y Díaz-Linas recibieron 37 meses de prisión cada uno. Mientras que Espiritusanto-Martínez fue sentenciado a 24 meses.

Intentaban llevar personas indocumentadas a EE.UU.

De la misma manera, destacaron que estas condenas son el resultado directo de una acción de cumplimiento coordinada donde los individuos intentaron transportar ilegalmente a personas hacia territorio estadounidense.

Al respecto, el Agente Patrullero Jefe Interino del Sector Ramey, Jorge Chapa, destacó que estas condenas subrayan el compromiso inquebrantable de las autoridades para proteger la frontera del Caribe.

«A través del trabajo en equipo, la tecnología y la dedicación, nuestras agencias continúan salvaguardando nuestras comunidades y asegurando un futuro próspero para todos», afirmó Chapa tras conocerse el veredicto judicial.

Por otro lado, en el comunicado destacan que el caso fue liderado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, contando con el apoyo investigativo esencial de la Guardia Costera, la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

En este sentido destacan que con estas acciones, el gobierno federal refuerza su postura de procesar con todo el peso de la ley a quienes intenten eludir las normativas migratorias del país.

