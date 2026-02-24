Portland – El Servicio de Alguaciles de EE.UU. (U.S. Marshals) anunció la captura en Oregón de un miembro de la organización terrorista venezolana Tren de Aragua (TDA).

Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado, en el que indicó que el detenido identificado como Jesús Rubén López González, enfrenta cargos por conspiración de extorsión y posesión de armas.

Señalaron que López protagonizó una ola de crímenes que incluyó delitos de robo, asalto y obstrucción de la justicia en los estados de Nueva York y Washington.

Vinculado en diversos delitos

De la misma manera, detallaron que López González forma parte de una acusación formal que vincula a 27 miembros de la facción «Anti-Tren» con delitos graves, incluidos asesinatos en el Bronx, secuestros y tráfico sexual.

Según los registros oficiales, el sospechoso ingresó ilegalmente al país en 2022 y fue liberado bajo la administración anterior, un hecho que las autoridades actuales calificaron como una falla de seguridad que puso en riesgo a las comunidades.

Ver más: DHS propone nueva norma para frenar solicitudes de asilo fraudulentas

Al respecto, la subsecretaria Adjunta, Lauren Bis, declaró que el arresto pone fin a la impunidad de este individuo y que, tras enfrentar la justicia por sus crímenes, será deportado con la prohibición permanente de reingreso.

El DHS, reiteró que esta acción se enmarca en la Orden Ejecutiva firmada en enero de 2025 que designa al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera, permitiendo el despliegue de mayores recursos para su captura.

Por último, las autoridades reiteraron que el objetivo es desmantelar estas células criminales que «violan, mutilan y matan por deporte», garantizando que dejen de ser una amenaza para la seguridad pública estadounidense.

Video: Fianza a indocumentados

