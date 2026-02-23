Noreste de EE.UU. en emergencia por «histórica» tormenta invernal

New York.- Una poderosa tormenta invernal, descrita por los meteorólogos como un «ciclón bomba», ha puesto en alerta máxima a más de 50 millones de personas en la costa noreste de Estados Unidos en las últimas horas.

Autoridades detallaron que siete estados, incluidos New York, New Jersey y Massachusetts, han declarado el estado de emergencia ante la llegada de nevadas que podrían alcanzar acumulaciones récord.

The analyzed central pressure at 7 am EST was 966 mb. This is an estimated 41 mb drop in 24 hours compared to yesterday's analysis at the same of 1007 mb. https://t.co/dSVhp1ojiL pic.twitter.com/10Z8jdkeN6 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 23, 2026

De la misma manera, medios de comunicación indicaron que el fenómeno meteorológico ha provocado la cancelación de más de 14.000 vuelos y la paralización del transporte terrestre en los principales corredores viales de la región.

Morning satellite loop of the very strong Nor'Easter producing powerful winds and very heavy snow across the Northeast. Blizzard conditions and crippling impacts will continue through much of today for the region. 🛰️❄️ pic.twitter.com/VOy5UB48lh — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 23, 2026

En el caso de la ciudad de New York, el alcalde Zohran Mamdani ordenó la prohibición de circulación para vehículos no esenciales desde la noche del domingo hasta el mediodía del lunes.

DSNY is working around the clock to keep NYC moving. ✅ 2,600 sanitation workers deployed in 12-hour shifts

✅ 2,300 plows

✅ 700 salt spreaders mobilized citywide Monitor snow plowing in real-time at https://t.co/iINQZROUJo pic.twitter.com/4qWkIBWVk3 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 23, 2026

Esta medida busca facilitar las labores de limpieza y evitar accidentes ante la nula visibilidad causada por las ráfagas de viento, que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

Asimismo, las autoridades educativas anunciaron el cierre de escuelas en las principales ciudades del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra debido al peligro extremo que representan las bajas temperaturas.

En alerta por la cantidad de nieve

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la tormenta podría situarse entre las diez más severas en la historia de la región, con el potencial de dejar hasta 150 centímetros de nieve en zonas específicas de Nueva Inglaterra.

Además del frío extremo, se ha emitido una alerta por marejada ciclónica que amenaza con inundaciones costeras y erosión de playas desde Delaware hasta Cape Cod.

Here are the latest Key Messages for the ongoing major winter storm forecast to produce blizzard conditions from the coastal Mid-Atlantic to Maine through Monday. Be sure to stay safe and check https://t.co/QoghhWuzWz for the latest local forecast. ❄️ pic.twitter.com/TmnD3mOpvx — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 22, 2026

En este sentido, los gobernadores han instado a la población a permanecer en sus hogares para evitar tragedias personales y cortes de energía generalizados.

Las restricciones de movilidad exceptúan únicamente a los servicios de emergencia, transporte de suministros médicos y alimentos esenciales. Aunque el sistema de metro y autobuses en Nueva York continúa operando de forma limitada, se anticipan retrasos significativos a medida que la ventisca se intensifique.

Por último, se espera que las condiciones climáticas más críticas persistan durante las próximas horas, manteniendo a la infraestructura económica del noreste del país en un estado de pausa obligatoria.

