Messi y campeones mundiales brillan en la Concacaf

Miami.- La actual edición de la Copa de Campeones de la Concacaf destaca como una de las más competitivas de la historia al contar con la presencia de figuras que han alcanzado la gloria máxima en la Copa Mundial de la FIFA™.

En un comunicado, la FIFA destacó que entre los protagonistas sobresalen los argentinos Lionel Messi y Rodrigo de Paul, vigentes campeones de Catar 2022 con el Inter Miami, así como el guardameta francés Hugo Lloris (Rusia 2018) y el atacante alemán Thomas Müller (Brasil 2014). Esta constelación de estrellas eleva el prestigio del torneo regional, donde 27 clubes compiten por el trono de la confederación.

Detallaron que el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez se perfila como uno de los grandes favoritos tras sus recientes éxitos en la MLS. Messi, quien es el único jugador en esta edición que ha participado en cinco Mundiales desde Alemania 2006, busca sumar la corona de la Concacaf a su extenso palmarés internacional.

Asimismo, destacaron que acompañado por Suárez, figura histórica de Uruguay, y De Paul, el equipo de Florida aspira a superar sus actuaciones previas y consolidarse como la nueva potencia del fútbol norteamericano, enfrentando a rivales de gran peso en las rondas eliminatorias.

Otros refuerzan sus equipos

Por su parte, el LAFC ha reforzado su plantilla con leyendas como el portero Hugo Lloris y el astro coreano Son Heung-min, quienes aportan una experiencia invaluable en escenarios de alta presión.

Asimismo, el Vancouver Whitecaps cuenta con el liderazgo de Thomas Müller, quien tras una carrera legendaria en el Bayern Munich, busca guiar al equipo canadiense a su primer título internacional. Otros veteranos de élite, como el costarricense Keylor Navas con Pumas y los mexicanos Henry Martín y Jonathan dos Santos con el Club América, mantienen viva la rivalidad clásica entre la MLS y la Liga MX.

Señalaron que el torneo también sirve de vitrina para mundialistas experimentados que continúan vigentes en clubes de Centroamérica y México. Figuras como Celso Borges y Joel Campbell en el Alajuelense, o el hondureño Jerry Bengtson con el Olimpia, demuestran que el talento de la región sigue siendo competitivo al más alto nivel.

En este sentido, destacaron que con enfrentamientos de alto impacto programados para los octavos y cuartos de final, la Copa de Campeones 2026 no solo define al monarca de la Concacaf, sino que celebra la trayectoria de jugadores que han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol mundial.

