Fiscalía de México abre 57 investigaciones por violencia en 14 estados

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República de México (FGR) inició las investigaciones penales, tras los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en Tapalpa, Jalisco.

En un comunicado, explicaron que como parte de estas investigaciones, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) abrió 57 carpetas de investigación en 14 estados del país, concentrándose 37 de ellas en el estado de Jalisco debido a los recientes actos violentos.

De la misma manera, señalaron que el Ministerio Público Federal también ordenó peritajes y necropsias para los fallecidos durante los traslados y en el lugar de los hechos.

#FGRInforma | La #FGR lleva a cabo las diligencias necesarias con motivo de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de los hechos registrados en el poblado de #Tapalpa, #Jalisco. pic.twitter.com/JF8vBLX96X — FGR México (@FGRMexico) February 23, 2026

Por otro lado, indicaron que mediante análisis periciales y genéticos realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se logró identificar el cuerpo de Rubén “N”, presunto líder criminal.

Detallaron también que durante los operativos, el Gabinete de Seguridad aseguró un importante arsenal que incluía fusiles Barrett, lanzacohetes, granadas de mortero y armas cortas, además de lograr la captura de dos posibles integrantes de la organización delictiva.

Acotaron que las autoridades ministeriales continúan en la zona de conflicto para el levantamiento y procesamiento formal de otras personas fallecidas en el sitio.

EE.UU. recomendó a sus ciudadanos tomar medidas preventivas

Por otro lado, la Embajada de los Estados Unidos en México informó que las condiciones de seguridad están en constante evolución y recomendó a sus ciudadanos tomar medidas preventivas inmediatas.

En sus redes sociales, instaron a los viajeros con vuelos programados en los próximos días a contactar directamente a sus aerolíneas para verificar el estatus de sus trayectos, confirmando que las únicas operaciones aéreas impactadas actualmente son las de Guadalajara y Puerto Vallarta.

The current conditions in Mexico are constantly evolving and the U.S. Embassy and Consulates in Mexico are committed to sharing information as quickly as we can. Here are some actions you can take if you are in Mexico or if you are concerned about friends and family in the… pic.twitter.com/pPOJ7sLNsm — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 23, 2026

Asimismo, se solicitó a quienes se encuentran en el país comunicarse con sus seres queridos para confirmar su integridad.

Por último, sugirió a los ciudadanos estadounidenses inscribirse en el Programa de Registro del Viajero Inteligente (STEP) para recibir alertas actualizadas sobre seguridad en México.

Las autoridades recomendaron a la población seguir únicamente los reportes oficiales de las instituciones de seguridad para evitar la desinformación durante la contingencia.

